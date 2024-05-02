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烏克蘭外交部首推AI女發言人 取名暗藏深意

編譯中心／綜合1日電
烏克蘭外交部推出AI發言人Victoria Shi。（取材自烏克蘭外交部）
烏克蘭外交部推出AI發言人Victoria Shi。（取材自烏克蘭外交部）

烏克蘭1日展示一位名為「維多利亞」(Victoria)的人工智慧(AI)女發言人，未來她將代表烏克蘭外交部對外發表官方聲明；這名女發言人的名字蘊含深意，結合了勝利(victory)，以及烏克蘭語的人工智慧(shtuchniy intelekt)。

中央廣播電台引述法新社報導，烏克蘭外交部表示，這是該國「有史以來第一次」使用數位女發言人來宣讀聲明，不過聲明仍將由人類撰寫。

在發表於社群媒體的介紹影片中，可以看到這位女發言人穿著深色套裝，介紹自己姓施，名維多利亞(Victoria Shi)，是一個「數位人」，她在說話的同時一邊做出手勢，並轉動頭部。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示，這位新的女發言人是「技術的一大躍進，全世界沒有任何外交部門實現過」，他說，創造她的主要原因，是協助外交人員「節省時間和資源」。

創造「維多利亞」的是一個名為「遊戲規則改變者」(The Game Changers)的團隊，他們也曾製作過與烏克蘭戰爭相關的虛擬實境內容。

「維多利亞」的外貌和聲音都是根據一位真實人物諾布爾(Rosalie Nombre)所打造，諾布爾是一名歌手，參加過烏克蘭版的「鑽石求千金」（The Bachelor）實境秀選拔。

「維多利亞」將對領事服務發表評論，這是烏克蘭目前相當具爭議的話題。

烏克蘭上周暫停為居住在國外的役男提供領事服務，這使得他們必須返國辦理行政手續，並可能面臨徵兵。

烏克蘭 人工智慧 社群媒體

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