俄展示侵烏戰利品 赫見美製戰車 克宮譏笑「敵軍裝備破爛」

俄羅斯國防部展出自烏俄戰場擄獲的西方國家裝備，並呼籲俄國公民「都應該來看看敵軍的破爛裝備」；圖為美製M1艾布蘭戰車。（歐新社）

一場以烏克蘭 衝突期間所擄獲西方戰車與裝甲車為特點的展覽，已在莫斯科的俯首山（Poklonnya Hill）揭幕，其中包括美製M1艾布蘭戰車、豹2戰車（Leopard 2）、法製AMX-10 RC裝甲車等；克里姆林宮還特別呼籲人民「都應該來看看敵軍的破爛裝備」。

RT報導，這場展覽1日在專門紀念二戰和前蘇聯戰勝納粹的勝利博物館附近開幕，也定於9日慶祝衛國戰爭勝利日前夕向公眾開放，展品逾30項，包括1輛美製M1艾布蘭戰車與M1150突擊破障車；M1150突擊破障車同樣是以艾布蘭戰車為基礎，專門從事掃雷行動。

根據俄方官員說法，俄軍在距離烏東重鎮阿夫迪耶夫卡不遠的別爾蒂奇（Berdychi）定居點附近發動進攻時，成功擄獲這兩輛美製戰鬥載具。除此之外，還有另外32擄獲載具，包括德製「豹2A6」（Leopard 2A6）戰車與Marder步兵戰鬥車，美製布雷德利步兵戰鬥車、英製AT105薩克森（Saxon）和哈士奇戰術支援車（Husky TSV）等等。

這場展覽將持續整個5月，分成幾個主題區域，同時陳列了許多型號的北約製輕武器和工程裝備，以及烏克蘭無人機和通訊系統。俄羅斯 國防部表示，訪客有機會了解西方製武器的戰鬥特性，以及俄軍如何擄獲特定裝備。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「軍備戰利品的展覽可以激起莫斯科住民、我們城市的賓客以及全國所有的居民極大的興趣。我們都應該要見識敵人的破爛裝備。」

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）更直指，駐莫斯科的各國外交官應該把握機會到展場一觀，見證一下「西方如何破壞地球和平」。

另一方面，俄羅斯已攻占烏克蘭東部頓內次克 州（Donetsk），一名98歲烏克蘭老婦日前拄著拐杖，穿著一雙拖鞋，獨自一人徒步走了6英里（近10公里）離開俄國占領區，她說自己能在第二次世界大戰倖存，這次也能挺過這場戰爭。

在俄軍上周進入頓內次克州前線小鎮奧切列季涅（Ocheretyne）並加劇戰火後，98歲的莉迪亞（Lidia Stepanivna Lomikovska）與家人毅然決然離開家園。

頓內次克警方指出，軍隊在某個夜晚在頓內次克州發現莉迪亞，並把她送往警方設置的庇護所。莉迪亞在警方發布的採訪影片中說，「我醒來時周遭都是槍聲，太可怕了。」

據了解，逃難過程中，莉迪亞與兒子媳婦們走散，其中一個兒媳婦甚至受了傷。

莉迪亞說，她走了一整天，身上沒有飲水也沒有糧食，且摔倒了好幾次，全靠意志力繼續前進，最終才到達烏克蘭防線。她表示：「我從戰爭中（第二次世界大戰）倖存下來，也會活過這次的戰爭。我什麼都沒了，我離開了我的烏克蘭。」