我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟬鳴季節 開胃時刻 紐澳良蟲蟲餐廳金蟬入菜

20萬人藉「無證客假釋計畫」來美 逾8成從佛州入境

民眾圍觀 俄國展出美製艾布蘭戰車等戰利品

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯民眾1日圍觀俄軍在烏克蘭擄獲的美製M1A1艾布蘭戰車。這輛戰車陳列於首都莫斯科西側俯首山的二戰紀念館。美聯社
俄羅斯民眾1日圍觀俄軍在烏克蘭擄獲的美製M1A1艾布蘭戰車。這輛戰車陳列於首都莫斯科西側俯首山的二戰紀念館。美聯社

俄羅斯官媒報導，一場以烏克蘭衝突期間所擄獲西方戰車與裝甲車為特點的展覽，已在莫斯科的俯首山（Poklonnya Hill）揭幕，其中包括美製M1艾布蘭戰車。

RT報導，這場展覽1日在專門紀念二戰和前蘇聯戰勝納粹的勝利博物館附近開幕，也定於9日慶祝衛國戰爭勝利日前夕向公眾開放，展品包括1輛美製M1艾布蘭戰車與M1150突擊破障車；M1150突擊破障車同樣是以艾布蘭戰車為基礎，專門從事掃雷行動。

根據俄方官員說法，俄軍在距離烏東重鎮阿夫迪耶夫卡不遠的別爾蒂奇（Berdychi）定居點附近發動進攻時，成功擄獲這兩輛美製戰鬥載具。除此之外，還有另外32擄獲載具，包括德製「豹2A6」（Leopard 2A6）戰車與Marder步兵戰鬥車，美製布雷德利步兵戰鬥車、英製AT105薩克森（Saxon）和哈士奇戰術支援車（Husky TSV）等等。

這場展覽將持續整個5月，劃分成幾個主題區域，同時陳列了許多型號的北約製輕武器和工程裝備，以及烏克蘭無人機和通訊系統。俄羅斯國防部表示，訪客有機會了解西方製武器的戰鬥特性，以及俄軍如何擄獲特定裝備。

推特/X連結：https://twitter.com/DD_Geopolitics/status/1785634983136121298

烏克蘭 俄羅斯 納粹

上一則

中國海警射水砲損船隻 菲律賓控北京升高南海緊張

延伸閱讀

俄軍在頓內次克前線打出大洞 烏軍怒斥

俄軍在頓內次克前線打出大洞 烏軍怒斥
遭俄軍電戰干擾反制 美國支援烏克蘭的精確導引武器失靈

遭俄軍電戰干擾反制 美國支援烏克蘭的精確導引武器失靈
烏克蘭98歲老婦「拄拐杖穿拖鞋」走10公里 只為離開俄國占領區

烏克蘭98歲老婦「拄拐杖穿拖鞋」走10公里 只為離開俄國占領區
俄軍加緊奪取烏東村莊 澤倫斯基籲軍援加速運達

俄軍加緊奪取烏東村莊 澤倫斯基籲軍援加速運達

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊
梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟
洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元

洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元
12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順

12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順