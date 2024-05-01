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遭俄軍電戰干擾反制 美國支援烏克蘭的精確導引武器失靈

編譯周辰陽／即時報導
摩洛哥南部格里爾．拉布伊希設施2021年6月舉行「非洲之獅」軍演，一輛發射車發射高機動砲兵火箭系統（海馬士）。（美聯社）
摩洛哥南部格里爾．拉布伊希設施2021年6月舉行「非洲之獅」軍演，一輛發射車發射高機動砲兵火箭系統（海馬士）。（美聯社）

商業內幕1日報導，美國國防部的一位官員表示，俄羅斯的電子戰，顯然已讓美國支援烏克蘭的一種精確導引武器失靈。另有研究人員更早就告訴美國國會，美援的GPS導引神劍（Excalibur）砲彈擊中目標效率，已從70%降到只有6%。

根據報導，美國國防部負責採購的次長拉普蘭特（William LaPlante）最近表示，美國一種新型精確武器沒能擊中俄軍目標，部分原因出在俄羅斯的電子作戰。他告訴智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的專題討論小組，這種陸射武器在相對有限的安全檢測與作戰測試之後，已迅速開發並且部署到烏克蘭。

拉普蘭特指出，這個武器一抵達烏克蘭，便因各種原因而失效，其中包括電磁干擾，以及實地發射該武器的障礙，並暗示烏軍已對該實驗型武器失去興趣，「當你向面臨生死存亡的人送去一些武器，而這些武器沒有用，他們將試用三次，接著就會扔到一邊」。

雖然拉普蘭特並未證實該武器為何，但專家告訴軍聞媒體「Defense One」，他們懷疑是烏軍明顯2月開始使用的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB）。

GLSDB是一種空射彈藥的陸射版本，研發資金於2023年2月獲得批准，據報射程可達150公里，依靠GPS與內部系統鎖定目標，非常適合瞄準前線附近的俄軍後勤中心。

如果GLSDB確實失靈，也不會是第一種遭俄軍電戰阻擾的美製精確導引武器。美援高機動砲兵火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）發射的導引多管火箭系統（GMLRS）彈藥，以及聯合直攻彈藥（JDAM），據報都已因俄軍干擾而多次失靈。美國國防部官員已注意到這些問題，並指美烏雙方正在研究解決方案跟反制措施。

商業內幕還指出，華府智庫哈德遜研究所的高級研究員帕特（Daniel Patt）3月告訴美國國會，GPS導引的神劍砲彈「第一次在烏克蘭使用時，擁有70%的擊中目標效率」，但是「經過6周，因為俄軍調整了電戰系統以反制，有效性減少到僅6%」。帕特當時指出，「新武器系統的最高效率只有兩周左右，隨後就會出現反制措施」。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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