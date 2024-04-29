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俄國瓦格納傭兵動向曝光 成千上萬兵力投誠普亭重操舊業

編譯盧思綸／即時報導
兩名美國官員曝光俄國「瓦格納集團」傭兵在首領普里格津（左）身亡後的動向，據說成千上萬兵力投誠俄國總統普亭（右）。(美聯社)
兩名美國官員曝光俄國「瓦格納集團」傭兵在首領普里格津（左）身亡後的動向，據說成千上萬兵力投誠俄國總統普亭（右）。(美聯社)

POLITICO報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）去年6月兵變失敗、8月疑遭暗殺墜機身亡，至今7個多月後，兩名不願具名的美國官員透露，瓦格納旗下成千上萬兵力投誠總統普亭後，分散加入至少四個既存俄國軍事團體，協助克里姆林宮在各國實現其政治計畫，而普亭也極力重組瓦格納，以防再度遭遇逆襲。

美國官員表示，現在普亭底下這支全新的私人軍隊，被部署到世界各地執行不同特殊任務，包括前往烏克蘭和非洲重操舊業，破壞區域局勢穩定。

重組後的瓦格納集團已迫使美國拜登政府撤軍尼日和查德，對於打擊恐怖主義而言是一大挫敗；同時這支準軍事組織也挑戰了美國在中非共和國、馬利、布吉納法索、利比亞和其他非洲國家的政策。

兩名官員說，其中一個團體加入俄國近衛軍（National Guard）前往烏克蘭作戰，兵損慘重。另外兩個團體聽命俄國國防部和莫斯科情報機構。第四個團體「俄羅斯非洲軍團」（Africa Corps）與俄國民間私人軍事組織Redut結盟，極力重新取得瓦格納先前在部分非洲國家首都的控制權。

關於克里姆林宮手下派系，包含多少成員來自瓦格納以及現有準軍事組織等，目前所知甚少。

普里格津身亡後，他的兒子握有數千名傭兵，目前並不清楚他領導程度深淺。

瓦格納 俄國 普亭

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