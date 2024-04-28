制裁何用？留俄西方銀行去年交稅8億歐元 較戰前多4倍維穩俄金融

留在俄國的主要西方銀行受惠於市場競爭下滑，去年盈利總計超過30億歐元，上繳超過8億歐元稅款。圖為在俄規模最大的奧合國際銀行位於奧地利維也納的總部。(路透)

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭遭國際制裁，許多西方國家銀行承諾減少在俄營運，不過金融時報分析發現，留守俄國 的前幾大西方國家銀行，包含來自奧地利、義大利 、荷蘭、德國 和匈牙利，受惠於市場競爭下滑，去年盈利總計超過30億歐元，光是去年就上繳超過8億歐元稅款，變相協助克里姆林宮維持金融穩定。

目前在俄國資產排名前7大的歐洲銀行去年的利潤總額超過30億歐元，分別為奧地利奧合國際銀行（Raiffeisen Bank International）、義大利裕信銀行（UniCredit）、荷蘭安智銀行（ING）、德國商業銀行（Commerzbank）、德意志銀行（Deutsche Bank）、義大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo）以及匈牙利OTP銀行。

這些銀行的利潤比2021年增加3倍，且部分來自無法撤出俄國的資金。

這些銀行的獲利能力顯著提升也導致稅款從2021年的2億歐元增加到8億歐元。此外，花旗集團和摩根大通等美國貸款機構也有所獲利。

這些歐洲銀行繳交的稅款料將占俄國2024年非能源預算收入的0.4%，說明俄國儘管受到西方制裁，依舊通過留在國內的外國銀行繼續維持金融穩定。

這些外國金融機構不僅受益於較高利率，同時受惠於國際對俄國銀行的制裁，剝奪競爭對手使用國際支付系統的機會，增加西方銀行對俄國客戶的吸引力。

另外，超過8億歐元稅款有超過一半來自奧地利奧合國際銀行，是目前在俄國規模最大的外國銀行。