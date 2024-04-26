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面臨俄無人機威脅 烏暫撤美援艾布蘭戰車 美烏將重擬戰術

編譯周辰陽／即時報導
美國軍方官員透露，因為俄軍無人機作戰的威脅，烏克蘭目前已將美國提供的M1A1「艾布蘭」主力戰車排除在作戰任務之外。圖為俄羅斯2月發布據稱第一輛美援艾布蘭戰車被毀的影像。資料照片。（翻攝：X / RT）
美國軍方官員透露，因為俄軍無人機作戰的威脅，烏克蘭目前已將美國提供的M1A1「艾布蘭」主力戰車排除在作戰任務之外。圖為俄羅斯2月發布據稱第一輛美援艾布蘭戰車被毀的影像。資料照片。（翻攝：X / RT）

2名美國軍方官員告訴美聯社，烏克蘭目前已停止讓美國提供的M1A1「艾布蘭」主力戰車參戰，部分原因在於俄軍的無人機作戰，導致戰車很難在不被察覺或受到攻擊的情況下執行任務。

經過基輔長達好幾個月的積極活動，主張每輛成本約1千萬美元的M1A1戰車對烏軍突破俄軍防線的能力極其重要後，華府於2023年1月同意送出31輛。但戰場此後出現了大幅變化，特別是俄方普遍使用了偵查無人機和獵殺無人機。當俄軍無人機或砲彈很快進行偵查與獵殺時，這些武器就讓烏軍更難以保護美援的戰車。

美聯社指出，美國向烏克蘭提供了31輛M1A1戰車，已經有5輛毀於俄軍的攻擊。

烏克蘭防務聯繫小組26日就要開會，一位匿名的資深國防官員提前一天就美援武器提供了最新消息。他向記者表示，無人機在烏克蘭戰場的普及，代表「沒有你可以直接開著戰車通過，而不用擔心偵查的空曠地帶」。

美國參謀長聯席會議副主席格雷迪（Adm. Christopher Grady）上將，還有以匿名證實消息的第三位國防官員表示，這些戰車目前已經離開前線，美方將跟烏方合作，重新制定戰術。

格雷迪上將日前告訴美聯社，「當你思考戰鬥已經進化的方式時，在無人空中系統無處不在的環境中，集結裝甲部隊可能受到威脅」。他接著指出，戰車仍然很重要，「現在，有種方法可以做到這一點。我們將跟烏克蘭夥伴，以及其他在當地的夥伴合作，協助他們思考，在目前這種一切都立即可見的變化環境下，可能怎麼運用戰車」。

其中一位美國國防官員表示，儘管無人機是重大威脅，烏軍也沒有制定有可能讓戰車更有效率的戰術。該官員指出，自2023年春季以來，烏軍僅以有限的方式運用了美援戰車，並沒有將聯合兵種作戰當成行動的一部分，並稱烏軍最近從東部重鎮阿夫迪夫卡撤退時，數輛戰車折損於俄軍的襲擊。

烏克蘭 華府

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