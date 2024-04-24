拜登將簽援烏案 烏議員憂首批美援軍備延宕、不符優先需求

烏東城鎮巴赫姆特附近的烏克蘭軍人上月徒手搬運砲彈。（美聯社）

美國國會通過610億美元烏克蘭 援助，美聯社引述專家認為，該批援助恐只夠幫助烏方在今年免遭俄軍擊潰，短期內難轉守為攻，俄烏戰局或要明年方有重大突破。部分烏克蘭國會議員也擔心，物流阻礙和官僚程序可能拖慢美援抵達，首批運交的軍備也未必符合烏軍最優先需要。

美聯社24日報導，當天美國總統拜登預計簽署援外包裹，烏東、烏南戰場數日內可望有感。近期烏軍已因彈藥不足而節省開砲，火力占優勢的俄軍正慢慢攻城掠地。烏執政黨國會議員阿拉哈米亞說，美方首批援助可望下周初抵達。波蘭、德國 境內的美國庫存會先運抵，再來從美國本土輸入。

但在野黨國會議員伊夫琴科（Vadym Ivchenko）說，物流挑戰及官僚程序恐會讓運交時程拖延2到3個月，軍備送達前線需時更久。

當前烏軍最需要的是用於阻止俄軍進軍的砲彈，及保護民眾和基礎建設免於飛彈、炸彈、無人機空襲的防空飛彈。阿拉哈米亞說，首批軍備的運交邏輯是美國會檢視基輔首要需求，接著美方查看自身庫存有什麼，「而有時兩者並不相符」。

烏國議員承認，烏軍未來戰場突破取決於更多及時西方援助。部分軍事專家質疑，基輔在短期內連發動小型攻勢的資源都沒有。英國智庫皇家聯合軍事研究所軍事科學主任薩維爾（Matthew Savill）說，此次美援經費可能只夠讓基輔今年穩住陣腳，並開始為明年作戰做準備。

許多專家認為，俄、烏在兩年多戰事後均筋疲力盡，要到明年才能發動重大攻勢以取得顯著戰果。英國倫敦國王學院戰爭研究客座教授克拉克也說，這次美援只能讓烏軍今年可能挺住，避免潰敗。

另外，基輔盟國迄今也因擔心升高衝突或耗盡自身庫存，不願將特定軍備援烏，例如烏方雖呼籲美國提供陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），並盼德國提供金牛座飛彈，但美、德尚不願照辦，因為這些軍備能深入打擊俄國領土。美方新援烏案雖授權總統「可行時」盡快提供烏方ATACMS，但實務意義不明。

有時盟國承諾的武器也會遲到或未到，烏克蘭總統澤倫斯基 近期就指出，烏方還在等待西方去年承諾提供的F-16戰機。

同時，俄軍近來猛攻烏東部城鎮察蘇夫雅等地，似乎試圖在烏軍獲援前盡可能進軍。克拉克說，俄軍的施壓不只企圖掠地，也意在打擊澤倫斯基聲望、助長各界對其戰爭計畫的批判，不過最新美援可降低基輔爆發政治危機的可能性，美眾院議長強生功不可沒。