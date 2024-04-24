我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會TikTok出售法案過關 這十家中企也受關注

華裔組織發聲 布碌崙日落公園反霸凌 籲受害者報警求助

拜登將簽援烏案 烏議員憂首批美援軍備延宕、不符優先需求

編譯高詣軒／即時報導
烏東城鎮巴赫姆特附近的烏克蘭軍人上月徒手搬運砲彈。（美聯社）
烏東城鎮巴赫姆特附近的烏克蘭軍人上月徒手搬運砲彈。（美聯社）

美國國會通過610億美元烏克蘭援助，美聯社引述專家認為，該批援助恐只夠幫助烏方在今年免遭俄軍擊潰，短期內難轉守為攻，俄烏戰局或要明年方有重大突破。部分烏克蘭國會議員也擔心，物流阻礙和官僚程序可能拖慢美援抵達，首批運交的軍備也未必符合烏軍最優先需要。

美聯社24日報導，當天美國總統拜登預計簽署援外包裹，烏東、烏南戰場數日內可望有感。近期烏軍已因彈藥不足而節省開砲，火力占優勢的俄軍正慢慢攻城掠地。烏執政黨國會議員阿拉哈米亞說，美方首批援助可望下周初抵達。波蘭、德國境內的美國庫存會先運抵，再來從美國本土輸入。

但在野黨國會議員伊夫琴科（Vadym Ivchenko）說，物流挑戰及官僚程序恐會讓運交時程拖延2到3個月，軍備送達前線需時更久。

當前烏軍最需要的是用於阻止俄軍進軍的砲彈，及保護民眾和基礎建設免於飛彈、炸彈、無人機空襲的防空飛彈。阿拉哈米亞說，首批軍備的運交邏輯是美國會檢視基輔首要需求，接著美方查看自身庫存有什麼，「而有時兩者並不相符」。

烏國議員承認，烏軍未來戰場突破取決於更多及時西方援助。部分軍事專家質疑，基輔在短期內連發動小型攻勢的資源都沒有。英國智庫皇家聯合軍事研究所軍事科學主任薩維爾（Matthew Savill）說，此次美援經費可能只夠讓基輔今年穩住陣腳，並開始為明年作戰做準備。

許多專家認為，俄、烏在兩年多戰事後均筋疲力盡，要到明年才能發動重大攻勢以取得顯著戰果。英國倫敦國王學院戰爭研究客座教授克拉克也說，這次美援只能讓烏軍今年可能挺住，避免潰敗。

另外，基輔盟國迄今也因擔心升高衝突或耗盡自身庫存，不願將特定軍備援烏，例如烏方雖呼籲美國提供陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），並盼德國提供金牛座飛彈，但美、德尚不願照辦，因為這些軍備能深入打擊俄國領土。美方新援烏案雖授權總統「可行時」盡快提供烏方ATACMS，但實務意義不明。

有時盟國承諾的武器也會遲到或未到，烏克蘭總統澤倫斯基近期就指出，烏方還在等待西方去年承諾提供的F-16戰機。

同時，俄軍近來猛攻烏東部城鎮察蘇夫雅等地，似乎試圖在烏軍獲援前盡可能進軍。克拉克說，俄軍的施壓不只企圖掠地，也意在打擊澤倫斯基聲望、助長各界對其戰爭計畫的批判，不過最新美援可降低基輔爆發政治危機的可能性，美眾院議長強生功不可沒。

烏克蘭 澤倫斯基 德國

上一則

基輔還在等西方軍援 俄軍在烏東取得重大進展 當地烏軍承認戰況艱鉅

下一則

英騎兵團馬匹倫敦街頭暴衝染血 傳至少4傷

延伸閱讀

美國會TikTok出售法案過關 這十家中企也受關注

美國會TikTok出售法案過關 這十家中企也受關注
挺巴學運升溫…喬州莫爾豪斯學院拒絕取消拜登致詞

挺巴學運升溫…喬州莫爾豪斯學院拒絕取消拜登致詞
挺巴學運／共和黨參議員籲拜登派國民兵 保護猶太裔學生

挺巴學運／共和黨參議員籲拜登派國民兵 保護猶太裔學生
國會通過TikTok剝離案「明年1月前不賣就禁」 字節跳動擬走法律戰

國會通過TikTok剝離案「明年1月前不賣就禁」 字節跳動擬走法律戰

熱門新聞

伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29
以色列19日上午對伊朗發動報復行動，以飛彈攻擊伊朗空軍基地及核子計畫中心伊斯法罕市。（路透）

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

2024-04-19 12:17

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞