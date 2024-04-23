我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國擬制裁中國銀行 阻北京支援俄軍事生產

華裔青少年公園遭多人霸凌 視頻瘋傳

烏研判前線情勢數周內惡化 哈爾科夫電視塔遇襲倒塌

中央社基輔22日綜合外電報導
烏克蘭東北部哈爾科夫市（Kharkiv）一座主要電視塔22日遭俄羅斯部隊轟炸（歐新社）
烏克蘭東北部哈爾科夫市（Kharkiv）一座主要電視塔22日遭俄羅斯部隊轟炸（歐新社）

烏克蘭東北部哈爾科夫市（Kharkiv）一座主要電視塔22日遭到俄羅斯部隊轟炸而倒塌。烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫警告，未來數周前線情勢恐將惡化。

法新社報導，在第2大城哈爾科夫市官員通報俄軍砲火密集後，當地的法新社記者看見240公尺高的電視塔紅白相間的塔尖倒塌墜地。

社群媒體平台轉傳影像顯示，這座巨大電視塔周圍冒著滾滾灰色濃煙，塔上半部明顯遇襲而傾斜墜地。

哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體平台宣布，「占領者攻擊哈爾科夫一座電視基礎設施」。

他說，「員工已於警報期間進行躲藏，沒有人員傷亡」，但電視播送為之中斷。

這座電視塔上次遇襲是在俄國入侵烏克蘭初期，俄國地面部隊當時幾乎占領該市。烏克蘭官員警告，為了取得更多斬獲，莫斯科當局未來數週可能對哈爾科夫附近等地乘勢猛攻。

自從這座電視塔2022年3月遇襲以來，哈爾科夫就不斷受到砲彈攻擊。

烏克蘭軍事情報首長在這場攻擊之前數小時曾表示，前線情勢正在惡化。俄羅斯宣布占領位在一直試圖拿下的布格列達爾（Vuhledar）約20公里外的新米哈伊洛夫卡村（Novomykhailivka）。

烏克蘭軍情部門負責人才就烏軍未來幾週在東部的戰鬥可能更加艱辛提出警告，俄國國防部隨即宣布占領新米哈伊洛夫卡村。

武器和軍力都處於劣勢的烏克蘭軍隊過去數月一直在奮力抵擋預計很快將升高攻勢的俄軍。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）說：「在我們看來，不久的將來有個相當艱困局面等著我們。」

烏克蘭 國防部 俄國

上一則

核汙水排海後第2次 國際原能署訪日視察福島第一核電廠

下一則

馬來西亞直升機相撞10死 3罹難女兵起飛前開心自拍

延伸閱讀

美駐伊拉克、敘利亞基地接連遇襲 不到24小時已2起

美駐伊拉克、敘利亞基地接連遇襲 不到24小時已2起
因應俄國擴大軍備 波蘭稱準備好配合北約部署核武

因應俄國擴大軍備 波蘭稱準備好配合北約部署核武
俄國稱攻下烏東村莊 烏軍情報首長：前線5月陷苦戰

俄國稱攻下烏東村莊 烏軍情報首長：前線5月陷苦戰
洛城白男壽司店門口行為詭異 接連兩女遇襲

洛城白男壽司店門口行為詭異 接連兩女遇襲

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
澳洲雪梨一處大型商場13日發生隨機砍人事件釀6死。(歐新社)

雪梨隨機砍死6人疑鎖定女性 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

2024-04-15 20:50
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用
勞力士、LV包都有 這家店賣遺失行李物品 吸引粉絲朝聖

勞力士、LV包都有 這家店賣遺失行李物品 吸引粉絲朝聖
等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工