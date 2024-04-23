俄稱勝仗在握 嗆美援烏也沒用

在俄羅斯聖彼得堡前面，紀念即將到來的二戰勝利日的軍事節日期間，身著二戰蘇聯陸軍制服的軍校學員，20日坐在二戰蘇聯陸軍的坦克上。（美聯社）

俄烏戰爭打了兩年多，克里姆林宮22日表示，俄國 目前占上風，稱美國將對烏克蘭 的新軍事援助，不會改變目前與烏克蘭的戰爭局勢。

克里姆林宮發言人表示，「俄國武裝部隊正在改善他們在前線的陣地，新注入的資金和武器不會改變局勢。它們將導致烏克蘭方面出現新的受害者。更多的烏克蘭人將死亡，烏克蘭將遭受更大的損失。」

美國眾議院20日批准對烏克蘭超過600億美元的軍援，該援助已在國會擱置數月，導致基輔軍隊彈藥不足。烏克蘭總統澤倫斯基 21日敦促華盛頓迅速將該法案轉化為法律，並著手進行武器的實際轉讓，表示遠程武器和防空系統是首要任務。澤倫斯基說：「我認為這種支持將真正加強烏克蘭的武裝力量，我們將有機會取得勝利。」

另外，俄羅斯22日宣稱，俄軍已經控制位於烏克蘭東部城市頓內次克（Donetsk）西南方40公里處的村莊新米哈伊洛夫卡，這是俄國兩天內第二度宣布俄軍取得進展。

路透報導，俄羅斯國防部透過聲明表示，其南部軍區部隊已完全占領新米哈伊洛夫卡（Novomykhailivka），並「改善前線戰術情勢」。

中央社引述法新社報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在22日刊出的專訪中坦承，烏克蘭前線戰況未來幾周恐每況愈下。

布達諾夫告訴英國廣播公司（BBC）烏克蘭語部：「我們認為，我方很快將面臨相當嚴峻的局面。」

布達諾夫示警：「5月中起將出現問題，我尤其指前線…5月中、6月初會有一段艱困期。」

不過他也強調：「局勢不會那麼糟糕透頂，我們必須了解這點。儘管許多人現在聲稱末日決戰將來臨，但這並不會發生。」