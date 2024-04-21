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內唐亞胡：數日之內對哈瑪斯升高軍事壓力

基輔再獲美援士氣大振 俄稱奪下烏東前線重鎮附近

中央社／基輔21日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，俄軍已經奪下位在烏克蘭東部重鎮西夫雅爾附近地區，凸顯基輔於準備接受美國610億美元援助的同時所面臨的壓力。

法新社報導，俄羅斯今天表示，已經拿下距西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）東北方不到3公里的前線村落博達尼夫卡（Bohdanivka）。

俄羅斯國防部指出：「南方軍隊編組部隊已經完全解放博達尼夫卡聚落。」

戰前約有1萬3000人口的西夫雅爾鎮大體上毀於戰鬥，大部分居民已經逃離。

美國聯邦眾議院黨派內鬥數月後，昨天終於在表決中通過大規模軍事援助包裹法案，給處於守勢的烏軍在士氣上打了一劑強心針，接下來將交付聯邦參議院進行表決，過關後再由總統拜登簽署生效。

駐紮東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的34歲烏克蘭士兵德米特羅（Dmytro）告訴法新社：「這是個好消息，我們現在糟糕透頂地奇缺彈藥。倘若得到幫助，一切都能好起來。」

克里姆林宮尋求淡化美國對烏新一波援助的影響，主張此舉只是讓華府「沉醉」在這場戰爭之中。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說：「目的在拯救（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）新納粹政權的狂熱企圖注定失敗收場。」

俄羅斯 烏克蘭 拜登

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