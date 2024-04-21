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烏克蘭：俄羅斯救援船克里米亞遇襲毀損

中央社基輔21日綜合外電報導
克里米亞塞凡堡灣。圖為俄國海軍上將號巡防艦。(路透資料照)
克里米亞塞凡堡灣。圖為俄國海軍上將號巡防艦。(路透資料照)

烏克蘭軍方今天表示，在克里米亞半島塞凡堡襲擊一艘長期負責救援任務的俄羅斯救援船並且使其毀損。塞凡堡是黑海艦隊位在遭到占領的克里米亞半島上的總部所在。

路透報導，烏克蘭海軍發言人普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）表示，這艘救援船科莫納號（Kommuna）今天上午在塞凡堡灣（Sevastopol Bay）遭到襲擊，「該艦顯然處於無法繼續執行任務狀態下」。

烏克蘭武裝部隊的加密通訊軟體Telegram頻道上有篇貼文指出，1913年下水的科莫納號是俄羅斯海軍現役最老艦艇。

報導指出，黑海艦隊（Black Sea Fleet）旗艦莫斯科號（Moskva）於2022年4月遭烏克蘭擊沉之際，科莫納號參與了相關救援任務。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾表示，烏軍於近26個月抗俄戰爭之中成功攻擊和遏制俄羅斯駐克里米亞（Crimea）的艦隊。莫斯科於2014年奪取並兼併克里米亞。

普萊頓恰克本月稍早表示，自2022年2月俄羅斯入侵以來，烏克蘭的軍事行動已經導致黑海艦隊其中1/3退出作戰任務。

莫斯科扶植的塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）稍早則表示，攻擊塞凡堡港內一艘船艦的一枚反艦飛彈遭到俄軍擊落，並說掉落的碎片引發小火警，很快遭到撲滅。

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

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