烏克蘭：俄羅斯救援船克里米亞遇襲毀損

克里米亞塞凡堡灣。圖為俄國海軍上將號巡防艦。(路透資料照)

烏克蘭 軍方今天表示，在克里米亞 半島塞凡堡襲擊一艘長期負責救援任務的俄羅斯 救援船並且使其毀損。塞凡堡是黑海艦隊位在遭到占領的克里米亞半島上的總部所在。

路透報導，烏克蘭海軍發言人普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）表示，這艘救援船科莫納號（Kommuna）今天上午在塞凡堡灣（Sevastopol Bay）遭到襲擊，「該艦顯然處於無法繼續執行任務狀態下」。

烏克蘭武裝部隊的加密通訊軟體Telegram頻道上有篇貼文指出，1913年下水的科莫納號是俄羅斯海軍現役最老艦艇。

報導指出，黑海艦隊（Black Sea Fleet）旗艦莫斯科號（Moskva）於2022年4月遭烏克蘭擊沉之際，科莫納號參與了相關救援任務。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾表示，烏軍於近26個月抗俄戰爭之中成功攻擊和遏制俄羅斯駐克里米亞（Crimea）的艦隊。莫斯科於2014年奪取並兼併克里米亞。

普萊頓恰克本月稍早表示，自2022年2月俄羅斯入侵以來，烏克蘭的軍事行動已經導致黑海艦隊其中1/3退出作戰任務。

莫斯科扶植的塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）稍早則表示，攻擊塞凡堡港內一艘船艦的一枚反艦飛彈遭到俄軍擊落，並說掉落的碎片引發小火警，很快遭到撲滅。