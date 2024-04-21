俄稱轟炸機故障墜毀 烏領功：首度擊落

俄羅斯一架圖波列夫Tu-22M3轟炸機2016年8月在梁贊州杜布羅維奇舉行的國際軍事比賽期間表演。一架Tu-22M3轟炸機19日在俄羅斯南部斯塔夫羅波爾州墜毀，俄烏兩軍對失事原因各執一詞。（路透）

俄羅斯 空軍一架圖波列夫（Tupolev）Tu-22M3超音速長程轟炸機19日飛過南部斯塔夫羅波爾（Stavropol）邊疆州時失事墜毀，俄羅斯國防部 宣稱原因是技術故障，烏克蘭 空軍司令則宣稱是防空部隊首度擊落。

根據俄羅斯官媒RT與烏克蘭獨立報報導，就在俄軍當天早上空襲烏克蘭的聶伯羅彼得羅夫斯克夫州之後，這架執行完戰鬥任務的Tu-22M3轟炸機於返回基地途中墜毀。

從網上流傳的多支影片可見，一架Tu-22轟炸機在空中旋轉與朝著地面墜落，尾部則有火焰噴出。斯塔夫羅波爾州長弗拉基米羅夫（Vladimir Vladimirov）表示，機上有4名機組員，1人死亡、2人安全彈射，最後一人仍下落不明。

俄羅斯國防部表示，該架轟炸機據信是因技術故障導致失事，當時沒有攜帶彈藥。烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）則表示，這是烏國空軍防空飛彈部隊跟國防部情報總局合作，「首度摧毀了一架Tu-22M3長程戰略轟炸機，該機是Kh-22巡弋飛彈的載體，即俄羅斯恐怖分子用來攻擊烏克蘭和平城市的武器」。

烏克蘭軍情機關表示，該架Tu-22M3是在距離烏克蘭約300公里的地點遭擊落，跟「先前用來擊落俄軍A-50長程雷達偵測與控制機的方法相同」。消息人士向烏國內外媒體透露，烏軍使用了現代版的蘇聯製S-200防空系統。

ABC新聞在內的西方媒體指出，俄羅斯與烏克蘭雙方的說法都無法獨立核實。

另路透報導，俄羅斯國防部稱其防空系統當日一整夜攔截多達50架烏克蘭無人機，這是俄烏戰爭爆發以來，俄國在境內擊退過的最大規模無人機攻擊之一。俄羅斯官員表示，這波攻擊造成2名平民死亡及一座燃料庫起火。

一名烏克蘭情報界消息人士表示，烏克蘭執行一場大規模無人機攻擊，鎖定支援俄羅斯軍工生產的能源設施。烏克蘭沒有證實或否認攻擊俄羅斯境內的煉油廠，僅表示鎖定的設施是支援俄羅斯軍事行動的正當目標。