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中情局：烏克蘭若無更多美援 今年恐輸掉對俄戰爭

中央社華盛頓18日綜合外電報導
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）。路透
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）。路透

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）18日警告說，除非美國提供烏克蘭更多軍事援助，否則這個親西方的美國盟友可能會在年底前輸給俄羅斯

法新社報導，伯恩斯發出這番嚴厲警告之際，聯邦眾議院定於20日針對規模610億美元的包裹援助計畫進行表決。這項計畫已遭與美國前總統川普結盟的共和黨議員擱置了數月。川普尋求在年底總統大選中勝出，再次入主白宮。

拜登政府在遊說烏克蘭需要更多彈藥和其他物資時，不斷警告稱除非烏克蘭得到更多美援，否則恐因俄羅斯入侵而喪失領土。

但是伯恩斯18日在小布希總統中心（George W. Bush Presidential Center）發表演說時指出，風險如今已變得更高。

伯恩斯認為，有了實質和心理層面的軍援，烏克蘭可以自己撐完整個2024年，但是如果援助未獲補充，情況就會變得更加嚴峻。

伯恩斯表示，烏克蘭2024年底前可能會在戰場吞敗，或至少讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在政治解決方案上得以主導協商條件，這是一個非常現實的風險。

伯恩斯沒有具體解釋所謂「輸掉」戰爭的判準為何，不過他試圖說明烏軍有多麼缺乏新彈藥。

眾院20日將針對援助烏克蘭、以色列和台灣的法案分別進行表決。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也提出警告說，除非獲得更多軍援，否則烏克蘭將會輸掉這場戰爭。

烏克蘭 俄羅斯 川普

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