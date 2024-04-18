捷克倡議 20國允援烏50萬枚炮彈

俄占烏克蘭東部盧甘斯克州一處公墓，去年舉行埋葬60名俄軍與3位平民的葬禮。BBC報導，俄軍在烏克蘭陣亡的人數，現已突破5萬大關。（路透）

捷克總理費亞拉16日說，在捷克倡議下，已有20個國家承諾出資，金額足以在歐洲境外為烏克蘭 購買50萬枚炮彈。

歐盟國家曾承諾在3月底前提供100萬枚炮彈，但由於生產能力有限，交付量遠遠不足。中央社引述法新社報導，捷克帶頭發起一項國際籌款活動，為烏克蘭軍隊購買彈藥。

費亞拉（Petr Fiala）在訪問華盛頓期間說：「我很高興此刻已有約20個國家加入我們的倡議，從加拿大、德國、荷蘭到波蘭。」

他在美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）演講中說：「多虧了他們，我們現在可以提供50萬發炮彈。我們相信接下來會提供更多的彈藥。」他指出，捐助者沒有理由無法「在未來12個月內，再提供100萬枚」。他早先說，烏克蘭可能會在6月獲得第一批炮彈。

捷克媒體報導，參與的國家還包括波羅的海國家、比利時、丹麥、芬蘭、冰島 、盧森堡、挪威、葡萄牙和斯洛維尼亞。

費亞拉說：「我想強調的是，這項倡議不是一次性的項目。我們的目標是建立一個長期的重型武器彈藥供應系統。這將直接有助於改變前線的局勢。」

自2022年2月以來，烏克蘭軍隊一直在抵抗俄羅斯 的入侵。另據BBC報導，BBC俄語部（BBC Russian）、獨立媒體集團「Mediazona」跟志工自2022年2月就持續統計在烏克蘭陣亡的俄軍人數，17日可證實現已突破5萬大關，比俄方在2022年9月公布的陣亡數字高出8倍。

根據BBC的說法，他們跟合作團體發現，隨著俄羅斯推動所謂的絞肉機戰略，俄軍在烏克蘭作戰的第二年，死亡人數比第一年高出近25%。

調查結果顯示，超過2萬7300名俄軍官兵於開戰第二年死於沙場，反映出俄羅斯以巨大的人命代價換來領土戰果。俄方拒絕置評。