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BBC估計 逾5萬俄軍在烏克蘭戰死

編譯周辰陽／即時報導
俄占烏克蘭東部盧甘斯克州一處公墓舉行埋葬60名俄軍與3位平民的葬禮，一名牧師走過棺木。攝於2023年5月。BBC報導，俄軍在烏克蘭陣亡的人數現已突破5萬大關。(路透)
俄占烏克蘭東部盧甘斯克州一處公墓舉行埋葬60名俄軍與3位平民的葬禮，一名牧師走過棺木。攝於2023年5月。BBC報導，俄軍在烏克蘭陣亡的人數現已突破5萬大關。(路透)

BBC報導，BBC俄語部（BBC Russian）、獨立媒體集團「Mediazona」跟志工自2022年2月就持續統計在烏克蘭陣亡的俄軍人數，17日可證實現已突破5萬大關。

BBC俄語部、「Mediazona」跟志工組成的團隊梳理官方報告、報紙和社群媒體開源資訊，墓園內的新墳也協助提供許多官兵姓名。

根據BBC的說法，他們跟合作團體發現，隨著俄羅斯推動所謂的絞肉機戰略，俄軍在烏克蘭作戰的第二年，死亡人數比第一年高出近25%。

調查結果顯示，超過27300名俄軍官兵於開戰第二年死於沙場，反映出俄羅斯以巨大的人命代價換來領土戰果。俄方拒絕置評。

BBC估計，俄軍入侵烏克蘭至今超過5萬人陣亡，比俄方在2022年9月公布的陣亡數字高出8倍。那次是俄方唯一一次公布俄軍傷亡數字。

此項分析並未納入俄占烏東頓內次克與盧甘斯克民兵死亡人數，因此實際陣亡人數可能不只如此。如果加進戰死的親俄民兵，俄方陣亡人數還會更高。

在此同時，烏克蘭也很少提及烏軍傷亡程度。澤倫斯基總統2月曾說，31000名烏軍官兵戰死。但根據美方情報估算顯示，烏軍實際損失比這個數字更大。

基輔獨立報報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部同一天報告，俄軍自2022年2月24日入侵以來，已在烏克蘭損失456050人。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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