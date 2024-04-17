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北約示警：俄「水下複合戰」企圖擾亂歐美經濟 危及10億人安全

編譯中心／綜合16日電
「波羅的海連接管」去年10月受損狀況。（路透）
「波羅的海連接管」去年10月受損狀況。（路透）

俄羅斯企圖以風力發電、油氣管線、電力和通訊電纜等水下基礎設施為目標，令美歐容易受到這種「水下複合戰」攻擊，北大西洋公約組織盟軍海事司令部副司令馬列泰爾（Didier Maleterre）警告說，此舉將危及大西洋兩岸將近10億人的安全。

英國衛報16日報導，馬列泰爾說，歐洲電力和通訊所依賴的水下纜線網和管線，鋪設時並非設計用來抵擋莫斯科和其他北約敵人所尋求的「複合戰」，「我們知道俄羅斯人已經發展出很多水下複合戰，透過這些纜線、網路線和油管來擾亂歐洲經濟。我們所有在海平面下的經濟都受到威脅」。

馬列泰爾之所以發出此項警告，是因為最近18個月以來，接連發生兩起波羅的海海底油氣管，疑似遭人破壞事件後心生警惕。

2022年9月的北溪1號、2號，以及去年10月連接芬蘭和愛沙尼亞的「波羅的海連接管」兩起天然氣管線受損事件，儘管經過多國密切調查，目前都未能水落石出。芬蘭官員去年12月曾針對後者事件，表示「一切都顯示」此事是中國蓄意為之。

馬列泰爾進一步指出，超過90%的網路纜線都在海底，歐洲與北美之間的聯繫都透過海底傳輸，因此有很多弱點；離岸風力發電場的基礎設施，也存在「系統弱點」。

他還說，北約盟軍海事司令部隨時都有「超過100艘軍艦，核潛艦、傳統潛艦」在北極、黑海、大西洋、波羅的海和地中海巡弋；水下基礎設施安全「是非常重要的關切議題，因為這是攸關將近10億北約國家民眾的安全問題」。

馬列泰爾說，北約正在研擬在海事司令部總部設立一專門處理水下基礎設施安全的單位，將運用人工智慧技術軟體、衛星，偵測並且追蹤海上可疑活動。

另一方面，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，俄羅斯目標於5月9日前占領東部前線城鎮西夫雅爾，為目前攻勢集中東部的俄軍發起重要戰役爭奪掌控高地作好準備。

5月9日俄羅斯「勝利日」（Victory Day）是紀念蘇聯在第二次世界大戰戰勝納粹德國的日子。

路透報導，俄羅斯迅速奪下位在巴赫姆特（Bakhmut）西邊、戰前人口1萬2200人的西夫雅爾鎮（Chasiv Yar），也將會凸顯基輔努力因應西方軍援遲緩之際，莫斯科在戰場上勢頭正盛。

瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）周末警告東部情勢已然惡化，他表示俄羅斯正將精力集中在巴赫姆特以西，試圖拿下西夫雅爾鎮，然後會再朝克拉莫托斯克巿（Kramatorsk）挺進。

連接芬蘭與愛沙尼亞的天然氣管線「波羅的海連接管」曾遭破壞。圖為芬蘭港口的液化天然...
連接芬蘭與愛沙尼亞的天然氣管線「波羅的海連接管」曾遭破壞。圖為芬蘭港口的液化天然氣接收站。（美聯社）

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