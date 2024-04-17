助以烏有雙標？英外長：避免北約跟俄軍交戰

烏克蘭反無人機機動防空單位一名軍人3月28日在切爾尼戈夫州陣地用白朗寧機槍開火。（路透）

美英等國14日出動戰機，協助以色列 攔截伊朗 發射的飛彈和無人機，但英國外交大臣卡麥隆15日表示，若部署西方國家戰機保護烏克蘭 免受飛彈襲擊，會導致「危險的升級」。

基輔獨立報報導，伊朗14日對以色列進行大規模的空中襲擊，發射大量無人機、巡弋飛彈與彈道飛彈，但以國跟盟邦擊落了絕大多數伊朗無人機與飛彈。英相蘇納克也證實，英軍在伊拉克跟敘利亞領空擊落了「多架無人機」。

卡麥隆在倫敦廣播公司（LBC）的現場節目表示，英軍不能以相同的方式保衛烏克蘭領空，因為需要避免「北約部隊直接跟俄軍交戰」。

卡麥隆說，烏克蘭應該「在資金方面，在外交方面，最重要的是在武器方面」獲得支援，「給他們武器自衛，訓練他們的部隊，這些事情絕對是正確的作法」，但「實際上讓北約軍力直接與俄軍衝突，我覺得這會是危險的升級」。

主持人質問，西方國家為何無法在擊落無人機上給烏克蘭更直接的幫助，「我們為以色列這麼做了，為什麼烏克蘭不行」，卡麥隆說，這是「有趣的問題」，接著表示，「烏克蘭現在需要的，不是西方飛機在他們的領空，他們迫切想要而且我們需要給他們的，是更多的防空系統」。

卡麥隆表示，出動戰機「未必是擊落飛彈與無人機的最佳方式，防空系統更有效」，並指烏克蘭要求提供更多愛國者系統。

烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，烏克蘭需要25套愛國者系統，以保護整個國家免受俄羅斯攻擊。

另一方面，為避免中東緊張情勢升高，歐盟外長16日傍晚臨時召開線上會議，除呼籲各方冷靜克制，並考慮擴大制裁伊朗，以遏止伊朗對其中東代理人提供武器。

歐洲聯盟（EU）對外事務及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，與此同時，不能忘記加薩的以巴衝突尚未解決，歐盟將持續努力促成立即且永久的停火、要求哈瑪斯釋放以色列人質，以及致力改善加薩的人道慘況。