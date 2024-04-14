蕭茲訪中前對話馬克宏 討論對中貿易關係、烏戰對歐影響

馬克宏(左)與蕭茲。(歐新社資料照)

德國總理蕭茲 今日展開為期3天的訪中之旅，在出發前夕，12日蕭茲曾與法國總統馬克宏 共同呼籲重新平衡歐盟 和中國的貿易關係，並討論烏克蘭戰爭對歐洲安全的影響。

法新社報導，馬克宏辦公室官員表示，蕭茲（Olaf Scholz）與馬克宏（Emmanuel Macron）在12日進行視訊通話，並做出上述呼籲。

蕭茲今天抵達中國，展開為期3天的訪問之旅。他的訪問正值中國與歐盟關係日趨緊張之際，歐盟指責中國以低於市場價格向歐洲傾銷受到政府補貼的商品。

繼歐盟對中國的太陽能板、電動車和列車實施反補貼調查之後，9日歐洲聯盟執行委員會才宣布對中國風力發電機展開新的調查。

馬克宏和蕭茲在通話中也強調，需要「刺激歐洲的競爭力」，特別是透過深化泛歐洲的資本市場，這項計畫將需要協調整個歐盟的金融規則，但因為巴黎與柏林之間的分歧而受到阻礙。

馬克宏辦公室也表示，兩人重申了對烏克蘭堅定不移長期支持，並討論了歐洲為烏克蘭提供軍事支持的舉措。馬克宏預計之後將出訪烏克蘭數週，不過他表示，只有預計取得具體成果時才會成行。

另外馬克宏與蕭茲將於5月28日在柏林附近的梅塞堡（Meseberg）舉行的法德聯合內閣會議上進行面對面會談，這場會議恰逢馬克宏到德國進行國事訪問之際。