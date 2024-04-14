我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

蕭茲訪中前對話馬克宏 討論對中貿易關係、烏戰對歐影響

中央社台北14日電
馬克宏(左)與蕭茲。(歐新社資料照)
馬克宏(左)與蕭茲。(歐新社資料照)

德國總理蕭茲今日展開為期3天的訪中之旅，在出發前夕，12日蕭茲曾與法國總統馬克宏共同呼籲重新平衡歐盟和中國的貿易關係，並討論烏克蘭戰爭對歐洲安全的影響。

法新社報導，馬克宏辦公室官員表示，蕭茲（Olaf Scholz）與馬克宏（Emmanuel Macron）在12日進行視訊通話，並做出上述呼籲。

蕭茲今天抵達中國，展開為期3天的訪問之旅。他的訪問正值中國與歐盟關係日趨緊張之際，歐盟指責中國以低於市場價格向歐洲傾銷受到政府補貼的商品。

繼歐盟對中國的太陽能板、電動車和列車實施反補貼調查之後，9日歐洲聯盟執行委員會才宣布對中國風力發電機展開新的調查。

馬克宏和蕭茲在通話中也強調，需要「刺激歐洲的競爭力」，特別是透過深化泛歐洲的資本市場，這項計畫將需要協調整個歐盟的金融規則，但因為巴黎與柏林之間的分歧而受到阻礙。

馬克宏辦公室也表示，兩人重申了對烏克蘭堅定不移長期支持，並討論了歐洲為烏克蘭提供軍事支持的舉措。馬克宏預計之後將出訪烏克蘭數週，不過他表示，只有預計取得具體成果時才會成行。

另外馬克宏與蕭茲將於5月28日在柏林附近的梅塞堡（Meseberg）舉行的法德聯合內閣會議上進行面對面會談，這場會議恰逢馬克宏到德國進行國事訪問之際。

馬克宏 蕭茲 歐盟

上一則

梅根對凱特怨懟放不下 還不想碰面？「這點」過不去

延伸閱讀

我在馬克宏面前出糗…法奧運跳水選手從3公尺摔進水池

我在馬克宏面前出糗…法奧運跳水選手從3公尺摔進水池
法國、巴西總統牽手 網笑:像婚照

法國、巴西總統牽手 網笑:像婚照
布林肯訪巴黎晤馬克宏 討論俄烏戰爭、加薩衝突

布林肯訪巴黎晤馬克宏 討論俄烏戰爭、加薩衝突
法外長4月1日訪中 為習近平、馬克宏峰會鋪路

法外長4月1日訪中 為習近平、馬克宏峰會鋪路

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10
哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。(路透)

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

2024-04-10 20:55

超人氣

更多 >
高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
智商很高內心卻荒涼 這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」

智商很高內心卻荒涼 這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」
為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利

為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利
過海關不必排隊「全球入境計畫」美國77機場已實施

過海關不必排隊「全球入境計畫」美國77機場已實施