我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

烏取消「服役36月撤出前線」 官兵怒「打仗直到沒命」

編譯周辰陽／綜合13日電
烏克蘭前線軍人嚴重短缺，政府刪除軍人長期服役後撤出前線的復員條款，惹火疲憊的官兵；圖為早前志願從軍者接受訓練。（路透）
烏克蘭前線軍人嚴重短缺，政府刪除軍人長期服役後撤出前線的復員條款，惹火疲憊的官兵；圖為早前志願從軍者接受訓練。（路透）

烏克蘭國會經過好幾月的辯論與近4300次修正，11日通過新動員法。半島電視台報導，面對人力短缺，政府官員廢棄軍人長期服役後撤出前線的復員條款，激怒了疲憊的官兵，怒斥「打仗直到沒命」。

烏克蘭總統澤倫斯基擔心反彈與抗議，沒有公布正式動員，更傾向於把重點放在新動員法。該法的早期版本預計服役36個月後復員，但應高層的要求而取消。他們表示，前線軍人嚴重短缺，烏東尤其如此。聯合部隊司令索多利（Yurii Sodol）表決前一天告訴議員，「敵軍人數比我軍多出7至10倍」，並敦促通過新動員法。

根據報導，烏克蘭國會有450名議員，動員法以283人投下贊成票獲得通過。主要還是因為澤倫斯基總統麾下、在國會占主導地位的人民公僕黨力挺。然而，取消服役限的復原條款，加上2023年夏季反攻失敗，以及西方軍援拖延長達數個月，前線軍人意識到，他們的役期可能只會以身障或死亡告終。

跟兩個孩子住在首都基輔的軍眷阿莉娜（Alina）告訴記者，丈夫在前線服役將近2年後，對新動員法感到「憤怒」。她說，丈夫跟戰友對取消服役年限瞠目結舌，「政府羞辱與冒犯了他們，他們並非不朽，想要看到自己的孩子長大，要待在家裡」。

儘管新動員法同時提高在前線服役的薪水跟家屬的撫恤金，但澤倫斯基總統的政敵抨擊取消復員。以前總統波羅申科為核心的歐洲團結黨議員阿里耶夫（Volodymyr Aryev）發文指出，有很多因素讓該法成為一條沒有任何激勵的鞭子，「政府寫下法律，是為了對待捍衛者如一種資源，而不是英雄」。

半島電視台指出，可以預見取消服役年限激怒了經驗豐富的官兵，特別是2014年就開始服役的軍人。比較年輕的士兵也發現此舉讓他們徹底感到困惑。對於軍眷而言，復員相關的不確定性令人沮喪跟打擊士氣。一位駐守在烏東克拉莫托斯克的士兵之妻說，「你不必處於戰爭直到死掉，你需要知道服役何時結束」。

這名軍人2015年入伍，但因傷勢影響行走而轉從事志願工作，2022年重返部隊，身受6處挫傷，出現視力和消化問題，並在醫院帶上幾周後，目前仍在前線。他的妻子說，「他們會在那裡，直到最後一個男人站著。真的，最後一個男人」。

澤倫斯基 烏克蘭

上一則

英美削減俄軍費財源 祭出限制金屬交易

下一則

凱特罹癌後首露面 威廉攜喬治看英超 父子互動像朋友

延伸閱讀

烏克蘭總統澤倫斯基：德國將提供愛國者防空系統

烏克蘭總統澤倫斯基：德國將提供愛國者防空系統
烏軍總司令：東部戰線顯著惡化 需高科技武器突圍

烏軍總司令：東部戰線顯著惡化 需高科技武器突圍
烏國會通過新動員法 1關鍵條款遭刪惹火疲憊官兵「想看孩子長大」

烏國會通過新動員法 1關鍵條款遭刪惹火疲憊官兵「想看孩子長大」
俄羅斯轟炸烏克蘭 澤倫斯基呼籲提供新防空援助

俄羅斯轟炸烏克蘭 澤倫斯基呼籲提供新防空援助

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10
哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。(路透)

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

2024-04-10 20:55

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房