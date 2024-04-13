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「西伯利亞營」反普亭 烏特殊部隊對俄兵像同胞

編譯中心／綜合12日電
「西伯利亞營」成員10日在烏克蘭基輔附近的射擊場參加軍事訓練，「西伯利亞營」軍事單位是烏克蘭武裝部隊國際軍團的一部分，成員包括俄羅斯國民、選擇在烏克蘭與俄羅斯軍隊作戰的前軍事人員、民間活動家和志工。（歐新社）
「西伯利亞營」成員10日在烏克蘭基輔附近的射擊場參加軍事訓練，「西伯利亞營」軍事單位是烏克蘭武裝部隊國際軍團的一部分，成員包括俄羅斯國民、選擇在烏克蘭與俄羅斯軍隊作戰的前軍事人員、民間活動家和志工。（歐新社）

俄烏戰爭已逾2年，不少對普亭不滿的俄羅斯人紛紛投入烏克蘭麾下。路透10日直擊，數十名俄國人加入烏克蘭的「西伯利亞營」（Siberian Battalion），誓言「為烏克蘭而戰」。

據路透報導，這些俄國新兵在基輔一處祕密地點受訓，進行實彈演習。他們表示，烏克蘭人對待他們沒有區別，就像是自己的同胞、孩子一樣，指揮官們也不會擺架子，因為他們知道隨時要一起上戰場，「從未聽說過俄國人低人一等，這樣的話只有出現在俄羅斯電視台裡」。

烏克蘭武裝部隊國際軍團西伯利亞營成員10日在烏克蘭基輔地區一處秘密地點，參加俄羅...
烏克蘭武裝部隊國際軍團西伯利亞營成員10日在烏克蘭基輔地區一處秘密地點，參加俄羅斯攻擊烏克蘭期間的軍事演習。（路透）

西伯利亞營是由反普亭政權的俄羅斯公民組成的準軍事組織，被俄國當局視為烏克蘭與美國中央情報局的「傀儡」，烏軍方表示，相關組織都是獨立於當局行動。

除了西伯利亞營，另外還有俄羅斯自由軍團（Freedom of Russia Legion）等，旨在招募反對普亭的俄羅斯人與西伯利亞少數民族，如雅庫特人、圖瓦人等，這些族群通常被剝奪公民權，且地方貧窮。專家表示，組建這樣的武裝部隊，並不是為了烏克蘭的戰場能力，而是補強資訊戰的一部分。

另據華爾街日報報導，俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）透露，美俄雙方正祕密討論換囚，包括被俄方羈押超過一年的《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。美國人質事務總統特使辦公室拒絕對此置評。

格什科維奇去年3月29日在俄國葉卡捷琳堡被俄方逮捕，遭控間諜罪名，羈押期間他提抗告皆被駁回，已至少三度遭裁定延押。

俄國通訊社塔斯社報導，除了格什科維奇，美俄協商換囚名單也包括美軍前陸戰隊員、現為企業家的惠蘭（Paul Whelan），他於2018年被俄國逮捕，俄方宣稱在他身上搜到一枚載有俄國機密資料的隨身碟，2020年以間諜罪判處他16年有期徒刑。

而克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)12日則表示，俄羅斯和烏克蘭之間流產的2022年和平協議可成為新談判的基礎。不過，目前沒有跡象表明，基輔已準備好進行談判。

據報導，該協議包括要求烏克蘭採取中立地位、不加入北約、限制其武裝部隊規模，以及給予烏克蘭東部特殊地位的條款。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)已明確表示反對這些條件。

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