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回應煉油廠遇襲 普亭：不得不攻擊烏克蘭的能源設施

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯11日向烏克蘭發動新一輪大規模攻擊，社群媒體影像取得的截圖可見，位於基輔州的特里皮爾斯卡火力發電廠遭飛彈打擊後，冒出了火焰與濃煙。（路透）
俄羅斯11日向烏克蘭發動新一輪大規模攻擊，社群媒體影像取得的截圖可見，位於基輔州的特里皮爾斯卡火力發電廠遭飛彈打擊後，冒出了火焰與濃煙。（路透）

俄羅斯11日發射飛彈與無人機，對烏克蘭發動新一輪大規模攻擊，首都基輔與全國各地的多座發電廠及關鍵能源基礎設施遇襲。俄羅斯總統普亭卻表示，俄方不得不發動對烏克蘭能源設施造成嚴重破壞的攻擊，以回應基輔之前對俄方的襲擊。

路透引述俄媒報導指出，普亭跟盟友、白俄羅斯總統盧卡申科會談時表示，這些攻擊是烏克蘭「非軍事化」過程的一部分，即他當初派遣俄軍入烏時提及的目標之一。

普亭指出，「令人遺憾的是，我們最近觀察到我們的能源設施受到了一連串的打擊，不得不回應」。他說，「在一定程度上，對能源的打擊跟解決我們為自己設定的任務之一有關，就是非軍事化。我們相信，最重要的是，這樣一來，我們將影響烏克蘭的軍事工業複合體，而且以一種非常直接的方式」。

普亭還宣稱，「因為人道主義考量」，俄羅斯已經克制在冬天進行此類攻擊，「我想說的是，我們不想讓醫院等社會機構沒電」。但烏克蘭最近幾周主要對俄羅斯多地煉油廠的打擊，促使俄羅斯做出回應。

根據此前新聞，社群媒體流傳的多個未經證實影像顯示，距離基輔40多公里的特里皮爾斯卡火力發電廠燃起熊熊大火，黑煙不斷竄出，已遭俄軍的空襲完全摧毀。

烏克蘭電網（Ukrenergo）運營商聲明指出，敖德薩、哈爾科夫、扎波羅熱、利沃夫和基輔州的變電站和發電設施空襲中受損。烏克蘭總統幕僚庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，哈爾科夫東北部地區遭到飛彈和炮彈襲擊，已經實施長時間輪流停電，至少20萬人被迫斷電。

烏克蘭 白俄羅斯 普亭

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