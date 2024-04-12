回應煉油廠遇襲 普亭：不得不攻擊烏克蘭的能源設施

俄羅斯11日向烏克蘭發動新一輪大規模攻擊，社群媒體影像取得的截圖可見，位於基輔州的特里皮爾斯卡火力發電廠遭飛彈打擊後，冒出了火焰與濃煙。（路透）

俄羅斯11日發射飛彈與無人機，對烏克蘭 發動新一輪大規模攻擊，首都基輔與全國各地的多座發電廠及關鍵能源基礎設施遇襲。俄羅斯總統普亭 卻表示，俄方不得不發動對烏克蘭能源設施造成嚴重破壞的攻擊，以回應基輔之前對俄方的襲擊。

路透引述俄媒報導指出，普亭跟盟友、白俄羅斯 總統盧卡申科會談時表示，這些攻擊是烏克蘭「非軍事化」過程的一部分，即他當初派遣俄軍入烏時提及的目標之一。

普亭指出，「令人遺憾的是，我們最近觀察到我們的能源設施受到了一連串的打擊，不得不回應」。他說，「在一定程度上，對能源的打擊跟解決我們為自己設定的任務之一有關，就是非軍事化。我們相信，最重要的是，這樣一來，我們將影響烏克蘭的軍事工業複合體，而且以一種非常直接的方式」。

普亭還宣稱，「因為人道主義考量」，俄羅斯已經克制在冬天進行此類攻擊，「我想說的是，我們不想讓醫院等社會機構沒電」。但烏克蘭最近幾周主要對俄羅斯多地煉油廠的打擊，促使俄羅斯做出回應。

根據此前新聞，社群媒體流傳的多個未經證實影像顯示，距離基輔40多公里的特里皮爾斯卡火力發電廠燃起熊熊大火，黑煙不斷竄出，已遭俄軍的空襲完全摧毀。

In the Kyiv region, Ukrainian air defense wasn't able to prevent a strike on critical infrastructure such as the Trypilska power station, located south of the capital. One of the largest power generating facilities in the region which is also supplying the Cherkasy and Zhytomyr… pic.twitter.com/kdxzgQphkm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 2024年4月11日

烏克蘭電網（Ukrenergo）運營商聲明指出，敖德薩、哈爾科夫、扎波羅熱、利沃夫和基輔州的變電站和發電設施空襲中受損。烏克蘭總統幕僚庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，哈爾科夫東北部地區遭到飛彈和炮彈襲擊，已經實施長時間輪流停電，至少20萬人被迫斷電。