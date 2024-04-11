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英國援烏獵雷艦抵朴茨茅斯港 為烏克蘭北約軍演暖身

中央社倫敦11日專電
英國完成移交兩艘「桑頓級」獵雷艦予烏克蘭，助強化烏克蘭海軍。11日，這兩艘獵雷艦由蘇格蘭抵達英格蘭南部朴茨茅斯軍港，為北約2024「海風」軍演預做準備。（英國國防部提供）中央社
英國完成移交兩艘「桑頓級」獵雷艦予烏克蘭，助強化烏克蘭海軍。11日，這兩艘獵雷艦由蘇格蘭抵達英格蘭南部朴茨茅斯軍港，為北約2024「海風」軍演預做準備。（英國國防部提供）中央社

英國去年起移轉兩艘「桑頓級」獵雷艦予烏克蘭，助強化烏克蘭海軍。今天這兩艘獵雷艦由蘇格蘭抵達英格蘭南部的朴茨茅斯軍港，為北約2024「海風」（Sea Breeze）軍演預做準備。

這將是今年完成移交程序後，這兩艘艦艇及其人員首次參加北大西洋公約組織（NATO）多國軍演，陣容包括英、美海軍。

英國國防部表示，這項演訓將增進烏克蘭與北約國家的聯合行動能力、提升北約國家之間的行動靈活度，並展現英國與盟友對安全穩定的承諾。

「海風」演訓側重海軍能力，在規模、複雜度及地理範圍都有逐年擴大趨勢。烏克蘭此前即曾參與「海風」，包括去年9月在黑海一帶舉行的2023「海風」第3階段演訓，以及6至7月在蘇格蘭的2023「海風」前2階段演訓。

在蘇格蘭舉行的2023「海風」演訓即有這兩艘由英國移轉烏克蘭的獵雷艦參與。根據英國國防部的資料，去年這兩艘獵雷艦還參加由英國主導的「聯合勇士」（Joint Warrior）軍演。無論是「海風」或「聯合勇士」，都是以北約成員國為核心、納入其他國家夥伴的多邊演訓。

「桑頓級」（Sandown Class）獵雷艦2000年代起陸續自英國海軍退役。2021年，英、烏議定「桑頓級」獵雷艦移交案；2022年5月，英國開始在蘇格蘭等地訓練烏方人員。

去年7月，在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）市舉行的成軍典禮，兩艘「桑頓級」獵雷艦正式納編烏克蘭海軍，並改以烏克蘭城市切爾尼希夫（Chernihiv）及切爾卡瑟（Cherkasy）為名。兩艘艦艇今年才正式完成移交。

「切爾尼希夫」和「切爾卡瑟」原本以蘇格蘭為基地，今天起將以朴茨茅斯（Portsmouth）港為據點。

受限於1936年國際「蒙特魯公約」（Montreux Convention），「切爾尼希夫」及「切爾卡瑟」目前無法進入黑海。

根據公約，扼黑海出入地中海咽喉的土耳其有權在其他國家交戰期間，限制各國軍艦通行博斯普魯斯（Bosporus）及達達尼爾（Dardanelles）海峽。不過，英國國防部強調，這兩艘獵雷艦未來將在防衛烏克蘭海岸線扮演要角。

去年12月，英國、挪威宣布共同領導新成立的跨國「海事能力聯盟」（Maritime Capability Coalition），透過提供人員訓練、船艦、設備工具及基礎設施，協助提升烏克蘭的海上作業和作戰能力、為烏克蘭打造北約規格海軍。目前含英國、挪威在內，聯盟成員已超過10個國家。

英國國防部表示，隨著海軍打擊能力提升，烏克蘭今年頭幾個月透過黑海出口的國產穀糧，總量幾乎可確定已超越2022年2月遭俄羅斯全面侵略以來的任何時候。

烏克蘭 北約 國防部

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