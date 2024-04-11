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俄羅斯轟炸烏克蘭 澤倫斯基呼籲提供新防空援助

中央社立陶宛維爾紐斯11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在訪問立陶宛時再度呼籲提供新的防空系統，烏克蘭這個飽受戰爭蹂躪的國家面臨俄羅斯對其主要城市的猛烈轟炸。

在澤倫斯基訪問立陶宛之前，莫斯科對烏克蘭各地的能源設施發動一連串空襲。

澤倫斯基告訴媒體，取得更多的防空設施是基輔的「第一優先要務」。

澤倫斯基說：「這是我們今天面臨的最大挑戰，你知道我們夜裡、今天清晨都受到襲擊。包括哈爾科夫（Kharkiv）、敖德薩（Odesa）、札波羅熱（Zaporizhzhia）及基輔地區，還有我們的許多地區。」

這位烏克蘭領導人抵達基輔最堅定的盟邦之一立陶宛，和中歐和東歐領導人會談，就在西方軍事支援搖搖欲墜之際，為他的國家爭取新的援助。

澤倫斯基抵達立陶宛後在社群媒體上表示：「現在最重要的是盡一切努力加強我們的防空力量，滿足烏克蘭國防軍隊的迫切需求，並鞏固國際支持。」

澤倫斯基是在與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）會談之前發表講話的，會談主要圍繞在烏克蘭的需求上。

瑙塞達說，立陶宛「確實致力於盡最大努力」為烏克蘭提供必要的設備。

立陶宛還宣布，一套新反無人機系統、以及發電機和摺疊床已經在今天送達烏克蘭。

澤倫斯基還說，他和拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）簽署為期10年的雙邊安全協議，拉脫維亞每年向烏克蘭提供占國內生產毛額0.25%的軍事支持。

烏克蘭 澤倫斯基 立陶宛

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