美軍歐洲司令：再不援烏 俄砲彈優勢將達10比1

美軍歐洲司令部司令卡沃里。(歐新社)

美軍歐洲司令部司令卡沃里今天向國會警告，若美國不能批准後續對烏克蘭 軍援，俄國 「幾週內」將享有砲彈數量10比1的絕對優勢，俄烏戰爭已到決定性時刻。

華盛頓郵報報導，身為美國督導在歐軍事行動最高將領的卡沃里（Christopher Cavoli）於眾議院軍事委員會表示，若無後續美援，烏克蘭的砲彈與防空彈藥將耗盡。

他說：「此刻的重要性不言可喻；無法反擊的一方吃敗仗，當前風險極高。」

美國有線電視新聞網（CNN）引述華盛頓戰爭研究所（ISW）專家史提潘年科（Kateryna Stepanenko）指出，俄軍目前在戰線多處發動攻勢，可能在測試烏軍防線弱點並讓守軍疲於奔命，為外傳的今夏攻勢做準備。

前線的烏克蘭各旅正苦撐，一面等盟國提供彈藥和防空武器，一面指望俄軍指揮官犯錯。目前烏軍陷入的砲彈數量劣勢起碼是1比5。

據英國國防部 研判，俄國一個月能向前線補充3萬官兵，軍工產能也已開啟一天24小時不間斷模式，大量生產從戰車、無人機到導引炸彈各種裝備。美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）上週稱儘管損失慘重，俄國軍事已近乎徹底重組，讓他們能強化當前的攻勢。

CNN認為，在援烏武器數量與即時情報分享上，歐洲此刻既沒準備好也無法做到美國的程度。

美國新海芬大學（New Haven University）國家安全系副教授施密特（Matthew Schmidt）告訴CNN：「現在北約頂多只能幫烏克蘭穩住陣腳，無法實質扭轉（戰況），唯一的變因是俄國犯重大錯誤。然而指望敵人自己搞砸從不是好策略。」