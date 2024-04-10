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美國小型無人機又貴又難用 烏克蘭轉向中製替代品

編譯周辰陽／即時報導
一名烏克蘭軍人在前線測試一艘無人機。（路透）
一名烏克蘭軍人在前線測試一艘無人機。（路透）

華爾街日報10日報導，在烏克蘭對抗俄羅斯的戰場上，大多數美國新創公司的小型無人機表現欠佳，讓各家美企難以用經歷沙場考驗來提振銷售與注意力。對於美國國防部來說，這也是壞消息，因為國防部需要數千架小型無人飛行器的可靠供應。

根據報導，俄烏戰爭是第一場小型無人機占了顯著地位的戰爭，但美國公司並無有意義的表現。無人機公司高管、前線烏軍、烏國政府官員與美國國防部前官員都表示，美國製造的無人機往往會很貴、不斷出小問題，且難以維修。

舉例來說，矽谷的Skydio公司將數百架自家最好的無人機送到烏克蘭助戰，但進展並不順利，出現偏離航道與失蹤情況，變成俄軍電戰的犧牲品，讓該公司重新設計以建立一隻新機隊。執行長布萊（Adam Bry）表示，「烏克蘭境內的美國各級無人機一般口碑是，它們沒跟其他系統一樣管用」，也承認他的無人機「在前線不是非常成功的平台」。

報導指出，烏克蘭官員發現美製無人機相當脆弱，無法克服俄軍干擾與GPS遮斷技術，有時無法起飛、完成任務或返回基地；飛行距離常常未能達到廣告宣傳的數字，也無法攜帶足夠爆炸物。

烏克蘭慈善團體「活著回來」已提供了3萬多架無人機給軍方，高級分析師比列斯科夫表示，用於戰場的小型美國無人機「不夠先進」。美國無人機公司高管則說，他們沒料到俄烏戰場的電子戰如此激烈；多家新創公司高管還表示，美方對無人機零件和測試設限，限制了他們可以打造的成品以及打造速度。

根據報導，因為缺乏西方國家的解決方案，烏克蘭已轉向更便宜的中國產品，填補無人機軍火庫。烏國已經找到方法，從中國取得數以萬計無人機與零件。烏軍正在使用現成的中製無人機，主要來源是深圳大疆創新，還發展了仰賴中製零件的國內無人機產業。

烏克蘭監督無人機計畫的數位轉型部副部長杜賓斯基表示，烏國希望測試和運用更多美國無人機，「我們正在尋找划算的解決方案」。

烏克蘭 國防部 華爾街

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