歐盟：歐洲爆發全面戰爭不再是幻想 別把希望寄託美

歐盟外交首長9日提出警告，俄羅斯帶來的威脅，使歐洲爆發全面衝突「不再是幻想」；圖為莫斯科街頭的徵兵廣告。（歐新社）

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）9日警告稱，鑑於俄羅斯 帶來的威脅以及周邊地區情勢，在烏克蘭 以外的歐洲大陸爆發全面衝突「不再是幻想」，歐洲必須為潛在的戰爭做好準備，同時警告歐盟不要把希望寄託在美國身上。

《金融時報》指出，這是這名歐洲外交政策首長，首次如此明確闡述俄國 的威脅。波瑞爾9日在布魯塞爾一場經濟論壇上發表演說，指俄羅斯無論是透過透過俄烏衝突，以及對歐盟成員國的複合攻擊這兩種途徑，「歐洲爆發一場高強度的傳統戰爭，不再是幻想」。

隨著美國大選的臨近，川普重掌白宮的可能性也越來越高，使得歐洲領導人深感擔憂。對此，波瑞爾9日也警告，「我們自冷戰以來一直仰賴的美國保護傘，或許不會一直張開」，一個聯盟內各個成員的優先要務或許會變，「也許我們不能依靠美國來保護我們，就看誰將在華府主政」。

此外，法國與俄羅斯外交關係危在旦夕，法國外長塞儒內9日受訪時表示，因不滿俄方日前在雙方防長通話紀錄中「滿口謊言」，目前雙方反恐合作已暫停、通話中斷，「與俄國對話已不符法國利益」。

巴黎與莫斯科的對話已經中斷，據法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）接受法國24台（France 24）時表示，「如今與俄國領袖對話已不再符合我們利益」。

造成法俄中斷對話的主要原因來自於法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）3日與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的通話，這也是雙方防長自2022年10月以來首次開通熱線。

正出訪非洲象牙海岸阿必尚（Abidjan）的塞儒內譴責：「（俄方）會後公布的新聞稿，以及其中的通話紀錄，都是謊言」。

原本通話是為了重啟雙方合作，以打擊恐怖主義並向俄羅斯傳遞關於3月22日莫斯科恐攻的「有用資訊」，然而俄方的通話紀錄卻意有所指認為法國和烏克蘭是恐攻背後主使，寫道：「希望法國情報單位沒有參與其中。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4日公開回擊，稱俄方發言「既荒謬又具威脅性」。

塞儒內表示，「和俄羅斯在打擊恐怖主義上的長久合作傳統」已在死亡邊緣，「中止合作，因為這就是俄國在新聞稿中所提議的；照俄羅斯的說法，提議我們不要合作」。

塞儒內指出，「如果要和俄方重啟對話，要先重新建立信任，或許要評估烏克蘭的戰情，才能讓關係重新啟動。現在還不是時候」。

此外，塞儒內也被問及西方再度馳援烏克蘭的可能性。他回覆，歐洲國家將提供長時間的協助，「對歐洲而言，這是生存問題，決定了我們長期的安全風險」。