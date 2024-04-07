俄軍遭控 「幾乎每天」投毒氣手榴彈 違反UN化武公約

烏克蘭士兵指控俄羅斯違反聯合國《禁止化學武器公約》，「幾乎每天」以小型無人機投擲CS催淚型毒氣手榴彈。(路透)

英國衛報報導，烏克蘭 士兵指控俄羅斯違反聯合國 《禁止化學武器公約》，「幾乎每天」以小型無人機投擲CS催淚型毒氣手榴彈。

烏克蘭軍隊向每日電訊報表示，俄軍規律且系統地利用小型無人機投放催淚瓦斯和其他化學物質，包含CS催淚型毒氣（CS）。

每日電訊報描述，CS催淚型毒氣一般用於鎮暴場合，聯合國《禁止化學武器公約》明令禁止在戰爭時使用。

CS催淚型毒氣會讓呼吸道產生燒灼感，導致流淚、呼吸困難、流鼻涕、咳嗽、迷惑，造成失去對抗能力。

一名駐紮東部頓內茨克州（Donetsk）利曼（Lyman）附近的陸軍上尉表示，他所在區域的烏克蘭部隊「幾乎每天」遭到化學氣體攻擊。

在烏克蘭軍隊服役的美籍醫護人員兼合格護理師梅西 歐洛斯基（Rebekah Maciorowski），定期向頓內茨克州內三處軍旅提供醫療協助，她向電訊報提供CS催淚毒氣手榴彈進行核實，並稱俄方的化學武器攻擊是「有系統的」。

她說，「我們的人遇襲時特地撿回那枚毒氣手榴彈，因為沒人敢相信正在遭到化學武器攻擊。」

頓內茨克前線城市查西夫雅爾（Chasiv Yar）偵察部隊指揮官伊霍爾（Ihor）向電訊報表示，「我們在前線地區幾乎每個陣地每天都會遭遇一到兩次毒氣手榴彈攻擊。」

他說，因為現在軍隊大多藏身地下掩體和地堡，俄軍很難透過傳統砲彈或無人機發射飛彈施襲，「他們想要成功打擊我們的唯一方法就是氣體（武器）。」

伊霍爾說，即使CS毒氣手榴彈不會致命或立即造成能力喪失，可是往往會引發恐慌，「士兵下意識就想逃出去」，接著就會受到傳統武器攻擊。

莫斯科在2022年俄烏戰爭爆發最初就曾被指控在馬立波（Mariupol）使用無人機投擲化學武器。