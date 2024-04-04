俄外長：解決烏克蘭問題 中國倡議是最明確合理的計畫

俄外長拉夫羅夫表示，中國提出的解決烏克蘭問題的倡議是迄今為止最明確合理的解決衝突的計畫。 （俄新社）

俄烏衝突已進入第三個年頭，雖雙方都沒有轉向談判解決跡象，但國際上呼籲談判的呼聲也不斷湧現。據俄羅斯 衛星通訊社報導，俄羅斯外交部長謝爾蓋．拉夫羅夫表示，中國提出的解決烏克蘭 問題的倡議是迄今為止最明確合理的解決衝突的計畫。

拉夫羅夫對記者說，「中國早在去年就提出了最明確的計劃——12 點原則和立場。我們的中國朋友說，首先希望所有其他各方就所有這些原則達成一致。」

他表示，與俄羅斯拒絕接受的澤倫斯基 的「和平公式」不同的是，中國計劃的所有12 點都是相互關聯、互為制約的，而澤連斯基的「和平公式」，用俄外長的話來說，則是一份「你想要什麼的菜單」。

拉夫羅夫稱：「對我們來說最重要的是，中國的文件基於對目前局勢的原因以及消除這些根本原因必要性的分析，它構建得符合邏輯。」

報導稱，2023年2月底，中國發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談等12條主張，得到了國際社會的普遍認同和讚譽。

報導稱，莫斯科曾多次表示願意談判，但基輔在立法層面禁止談判。西方一直呼籲俄羅斯談判，莫斯科已經表達了談判的願意，同時，西方卻對基輔一直拒絕談判視而不見。

克里姆林宮先前表示，目前不存在烏克蘭局勢轉入和平軌道的前提條件，對俄羅斯來說實現特別軍事行動的目標是絕對優先事項。克宮也表示，在考慮事實情勢和新的現實情況下，烏克蘭局勢可以轉入和平軌道，莫斯科的所有要求都非常清楚。