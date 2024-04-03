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烏克蘭缺軍援 俄羅斯：今年已奪領土400平方公里

編譯中心／綜合2日電
根據俄國官方釋出的照片，烏克蘭無人機擊中韃靼自治共和國的一處建築，造成火災。（路透）
根據俄國官方釋出的照片，烏克蘭無人機擊中韃靼自治共和國的一處建築，造成火災。（路透）

俄羅斯今天表示，俄軍今年已經奪取約400平方公里的烏克蘭領土，另一方面，烏克蘭則因西方重要援助交付延誤，疲於應付人力和彈藥短缺問題。

中央社引述法新社報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）指出：「自今年年初以來，已經有403平方公里…處於我們的控制之下。」

據報導，他意指的是俄軍在頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等烏克蘭4州的成果。

莫斯科當局在2022年宣告吞併上述4州，但並未完全控制這些地區。

根據俄羅斯國防部公布的文字紀錄，蕭依古在俄國軍事首長會議上說：「俄羅斯武裝部隊繼續將烏克蘭部隊往西推。」

俄羅斯今年2月占領了烏東前線城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），為去年5月以來最大軍事勝利，阿夫迪夫卡位於俄國控制的頓內茨克州（Donetsk）首府頓內茨克市以北約10公里處。

蕭依古說，俄羅斯軍隊上個月占領了5個定居點，其中4個在頓內茨克，1個在札波羅熱。

華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）表示，烏克蘭的防禦能力正面臨「物資限制」。

美國國會目前擱置600億美元的援烏軍事計畫，而歐洲承諾給烏克蘭的炮彈也交付進度落後。

另一方面，俄羅斯官員表示，俄國中部韃靼自治共和國2處工業區今晨遭無人機攻擊。當地距俄國和烏克蘭邊界約1100公里遠，可能是俄烏開戰以來烏軍最深入俄國領土的無人機攻擊之一。

一名烏克蘭國防消息人士表示，這起無人機攻擊是由烏克蘭國防部情報總局（GUR）發動，據稱擊中的設施是負責組裝伊朗設計的「見證者」（Shahed）自殺式無人機。

烏克蘭消息並未透露攻擊是從何處發動，若是從烏克蘭掌控的領土發動，會是自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，烏軍最深入俄國領土的無人機攻擊之一。

韃靼自治共和國首長米尼哈諾夫（Rustam Minnikhanov）在社群媒體Telegram發文指出：「在葉拉布加（Yelabuga）和下卡姆斯克（Nizhnekamsk）有企業遭到無人飛行載具（UAV）攻擊。」

俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）則報導，下卡姆斯克的市長指稱，防空系統攔阻了對當地一座煉油廠的一起攻擊，沒有造成財產或人員損傷。

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