俄羅斯：今年已奪取約400平方公里烏克蘭領土

圖為一棟位於頓內次克遭到俄國砲擊的房屋。(路透)

俄羅斯 今天表示,俄軍今年已經奪取約400平方公里的烏克蘭 領土。另一方面,烏克蘭則因西方重要援助交付延誤,疲於應付人力和彈藥短缺問題。

法新社報導,俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)指出:「自今年年初以來,已經有403平方公里...處於我們的控制之下。」

據報導,他意指的是俄軍在頓內次克 (Donetsk)、盧甘斯克(Lugansk)、赫松(Kherson)和札波羅熱(Zaporizhzhia)等烏克蘭4州的成果。

莫斯科當局在2022年宣告吞併上述4州,但並未完全控制這些地區。

根據俄羅斯國防部公布的文字記錄,蕭依古在俄國軍事首長會議上說:「俄羅斯武裝部隊繼續將烏克蘭部隊往西推。」

俄羅斯今年2月占領了烏東前線城鎮阿夫迪夫卡(Avdiivka),為去年5月以來最大軍事勝利,阿夫迪夫卡位於俄國控制的頓內茨克州(Donetsk)首府頓內次克市以北約10公里處。

蕭依古說,俄羅斯軍隊上個月占領了5個定居點,其中4個在頓內次克,1個在札波羅熱。

華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)表示,烏克蘭的防禦能力正面臨「物資限制」。

國會目前擱置600億美元的援烏軍事計畫,而歐洲承諾給烏克蘭的炮彈也交付進度落後。