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俄羅斯：今年已奪取約400平方公里烏克蘭領土

中央社莫斯科2日綜合外電報導
圖為一棟位於頓內次克遭到俄國砲擊的房屋。(路透)
圖為一棟位於頓內次克遭到俄國砲擊的房屋。(路透)

俄羅斯今天表示，俄軍今年已經奪取約400平方公里的烏克蘭領土。另一方面，烏克蘭則因西方重要援助交付延誤，疲於應付人力和彈藥短缺問題。

法新社報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）指出：「自今年年初以來，已經有403平方公里...處於我們的控制之下。」

據報導，他意指的是俄軍在頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等烏克蘭4州的成果。

莫斯科當局在2022年宣告吞併上述4州，但並未完全控制這些地區。

根據俄羅斯國防部公布的文字記錄，蕭依古在俄國軍事首長會議上說：「俄羅斯武裝部隊繼續將烏克蘭部隊往西推。」

俄羅斯今年2月占領了烏東前線城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），為去年5月以來最大軍事勝利，阿夫迪夫卡位於俄國控制的頓內茨克州（Donetsk）首府頓內次克市以北約10公里處。

蕭依古說，俄羅斯軍隊上個月占領了5個定居點，其中4個在頓內次克，1個在札波羅熱。

華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）表示，烏克蘭的防禦能力正面臨「物資限制」。

國會目前擱置600億美元的援烏軍事計畫，而歐洲承諾給烏克蘭的炮彈也交付進度落後。

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

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