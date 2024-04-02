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俄再徵15萬兵 美專家悲觀：烏難擋人海戰術

編譯中心／綜合1日電
俄羅斯將再擴大徵兵15萬人，圖為俄羅斯軍人日前在莫斯科紅場參加閱兵儀式。（路透）
俄羅斯將再擴大徵兵15萬人，圖為俄羅斯軍人日前在莫斯科紅場參加閱兵儀式。（路透）

俄烏戰爭持續兩年多，近來俄羅斯展開空襲，重創烏克蘭能源設施，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲美國盡速軍援。而俄羅斯總統普亭下令，再徵兵15萬人；就連美國專家也不看好烏克蘭能擋下俄軍的人海戰術。

普亭近日簽署春季徵兵令，要徵召15萬人，大部分是18歲屆齡役男，要服役一年。CNN主播表示，「俄羅斯擴大徵兵15萬人，這是揮軍侵烏以來，第二大規模徵兵。俄軍官員說，新徵召入伍兵不會送到烏克蘭打仗。」

但CNN軍事分析師不這麼認為，「俄軍盡可能動員所有人力，送上前線打仗，大部分徵召新兵缺乏實戰經驗，就是充當砲灰。」

雖然CNN分析師認為，俄國新兵頂多當砲灰，但過去對烏軍很有信心的他，現在看法變得很保守。「俄軍有機會利用，這幾周以來的小斬獲。若俄軍集結重兵推進，抓住烏軍防禦弱點，就可能看到俄軍攻城掠地。」言下之意，現在的烏軍恐怕很難擋下俄軍人海戰術。

雖然俄羅斯大舉徵兵對付烏克蘭，但內部卻不平靜。據CNN報導，在反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）傳出死訊後幾小時，一群反克里姆林宮的駭客開始報復，他們駭入俄羅斯監獄網站，竊出囚犯身分，甚至修改網站內容。

納瓦尼在今年2月死於北極圈內的俄羅斯監獄，這些駭客就是納瓦尼的支持者，自稱俄羅斯僑民、烏克蘭人等不同國籍，他們將納瓦尼的照片貼在監獄承包商的網站上，並標上「納瓦尼萬歲」，並附有他的妻子尤利婭（Yulia Navalnaya）即將發起的政治集會通知。

報導稱，網路駭客似乎也滲透進資料庫裡，找到數十萬筆俄羅斯囚犯及其親屬和聯絡人的消息，包括納瓦尼最後所處的北極圈監獄。找到這些囚犯親屬的電話號碼和電子郵件後，駭客們開始聯繫他們，希望能了解納瓦尼真正的死因。

此外，根據螢幕截圖，駭客還亂改俄羅斯監獄的網購系統，把所有的標價都標到最低，比如麵條和牛肉罐頭改成一盧布（約0.01美元）。根據駭客的說法，監獄商店的後台人員花了三天的時間，才關閉駭客提供的折扣。

CNN查閱的俄羅斯商業紀錄，駭客入侵的線上監獄商店，歸俄羅斯政府所有，正式名稱為 JSC Kaluzhskoe。之後CNN向俄羅斯聯邦監獄管理局求證，尚未得到回應。

俄羅斯 監獄 駭客

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