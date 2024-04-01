CNN：烏克蘭是否舉行總統大選 牽動美援及戰況

烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

有線電視新聞網（CNN）報導，依烏克蘭 憲法，今天本應是睽違5年的總統大選投票日。但在境內仍有俄羅斯部隊，以及仍有數百萬人民遠離家園、在前線奮戰或流亡海外之下，多數烏克蘭人也不支持現在舉行選舉。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）5年前以才華洋溢、家喻戶曉的政治喜劇演員兼製作人之姿勝選登上大位，如今俄烏戰爭已邁入第3年，他的支持率雖已不如巔峰，但民調顯示，仍有64%的烏克蘭人民信任他帶領國家。

烏克蘭憲法雖不允許戰時舉行總統選舉，但若要舉行，可在選舉期間暫停戒嚴。

澤倫斯基去年8月接受烏克蘭電視台訪問表示，對於如期舉行總統大選持開放態度。但近幾個月來他已表明，他不認為現在是烏克蘭能夠或應該舉行大選的時候。他去年11月時說：「現在不是舉行選舉的適當時機。」此後他的立場一直沒變。

對於澤倫斯基這樣一位以國家更開放更民主透明等政見贏得2019年總統大選、且對於棧戀權力的指控敏感的國家領導人來說，要讓暫停舉行總統大選成為定局，會面臨一些風險。

不過民調顯示，烏克蘭人民對於現在舉行總統選舉的意願也不高。根據基輔社會學國際研究所（Kyiv International Institute of Sociology）2月所做的調查，僅15%的烏克蘭受訪者表示應該舉行大選。

在烏克蘭民主運動聖地、首都基輔的獨立廣場（Maidan Nezalezhnosti），21歲男學生李雅賓（Mykola Lyapin）受訪時表示，若他5年前有投票權，他會投給澤倫斯基，現在的選擇也一樣。

李雅賓還說，他不擔心澤倫斯基霸占權位。「烏克蘭人崇尚自由，我們已在2014年證明這點。當時我們對（親俄）總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）感到不滿，便來到獨立廣場（抗爭），一些人甚至因此失去生命，但我們爭取到我們要的。」

他表示：「起身捍衛我們的立場，存在我們基因裡。如果人們真的認為澤倫斯基領導國家太久了，我們會解決這件事，即使那時還在打仗。」

在基輔一家書店前的咖啡館，42歲女心理學家畢羅肯（Kateryna Bilokon）5年前已投給澤倫斯基，現在仍對他的表現感到滿意。她同樣不支持目前舉行大選，因為考量到相關開支。

畢羅肯說：「這會耗費到國家預算，應該把這筆錢花在給我們軍隊的武器上。」她並補充道，目前也沒有其他人選能夠取代澤倫斯基。

烏克蘭近幾個月戰況吃緊，但美國國會對於是否提供新軍援仍猶豫不決。一些共和黨人已開始把矛頭指向烏克蘭總統大選議題，試圖以澤倫斯基任期將於5月屆滿為由，作為應該扣住對烏克蘭軍援的另個藉口。

一度爭取共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）便指控基輔「以取消選舉作為要脅，…來要求美國人給更多錢」。

不過，強力支持援助烏克蘭的南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham），對於總統大選是否應該舉行，立場也大逆轉。

他去年在基輔的一場記者會上表示：「我想見到這個國家能夠舉行自由且公正的選舉，即使在遭受攻擊之下。美國人民有必要知道烏克蘭已非比以往，這個國家過去曾經非常腐敗。」

然而，葛理漢本月稍早最近一次訪問烏克蘭後，立場卻明顯緩和。他說自己現在跟大多數烏克蘭人主張一致，「我交談過的每個人都表示，有必要等到戰況更好時再舉行選舉。根據我的實地經驗，我覺得這有道理」。

針對未舉行總統大選，烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）向CNN解說政府立場。他表示，首要原因是，目前要確保每位合格選民能有機會投下選票是不可能的，因為自從俄烏戰爭開打後，據信已有700萬烏克蘭人移居海外，境內也有數百萬人遷徙。

另個或許更敏感的部分，是關於居住在烏克蘭認定暫時遭占領國土上的選民。烏克蘭目前約有20%的國土受到俄羅斯控制。

還有一類選民的投票會具有挑戰性，那就是目前在烏克蘭軍隊服役的軍人，尤其是正在前線作戰者。斯特凡楚克說：「軍人以自己的生命和健康為代價來捍衛我們國家的獨立，如果剝奪他們的投票權並不公平。」

CNN透過電話訪問超過6名烏克蘭軍人，大多正在東部戰場服役。他們絕大多數認為現在不是舉行總統大選的好時機，主要擔憂隨之而來的不確定性。

在無人機單位服役的瓦伊特可（Oleksandr Voitko）便表示：「政權過渡期間的權力真空，可能會威脅到軍隊管理及國家運作。」

另一位傾向身分保密的烏克蘭軍人也說：「選舉新的國家領導人，會讓我們有段時間變弱，這點我很確定。（政府的）職位和責任轉移及人事異動要花點時間，因為大家都會想要任命自己人馬。但我們沒有那麼多時間，屆時情勢可能變得非常危險。」