俄重創烏能源設施 馬斯克看衰烏抗俄 「傻瓜都料得到」

俄羅斯被指大規模襲擊烏克蘭能源基礎設施；圖為俄烏戰期間，烏克蘭基輔一所學校遭導彈襲擊受損。（歐新社）

俄羅斯 國防部表示，俄羅斯空軍「大規模的襲擊」烏克蘭 能源基礎設施和天然氣生產設施，並稱俄軍是使用「遠程高精度空射武器」及無人機，而俄羅斯總統普亭已簽署今年春季例行徵兵作業命令，徵召15萬公民依法服兵役；烏克蘭總統澤倫斯基在視訊演說中表示，俄羅斯「卑鄙的攻擊」，目的是要導致烏克蘭能源「流失」。

綜合媒體報導，烏克蘭空軍證實，俄羅斯30日夜間在對烏克蘭發動的空襲中一共發射16枚飛彈和11架無人機。

俄軍在過去一個星期中明顯加大空襲烏克蘭能源基礎設施的力度，不僅給烏克蘭的能源基礎設施造成嚴重的破壞，而且讓烏克蘭人擔心重回戰爭開始後第一個冬天沒有供電、沒有暖氣的艱難日子。

烏克蘭東部最大發電廠、位於哈爾科夫州的茲米耶夫火力發電廠已經在俄軍3月22日發動的空襲中被摧毀，電廠所有設備受損，大部分設備已無法使用，目前連設備受損程度評估、修復所需時間及資金數量都無法確定。

烏克蘭最大私人能源公司DTEK的負責人30日表示，在俄軍對烏克蘭最近的空襲中，該公司六家電廠中有五家遭到損壞或摧毀，發電能力喪失80%。目前公司正在對遭空襲的電廠進行修復，但要完全修復可能需要長達18個月的時間。

另一方面，路透引述克里姆林宮網站31日公布的文件報導，俄羅斯總統普亭已簽署一項新的俄羅斯聯邦春季徵兵令，要從4月1日至7月15日，徵召15萬名18歲至35歲的俄羅斯公民服兵役。

俄烏戰爭已經進入第三年，但是，儘管在人力和武器裝備上占據上風的俄軍在最近幾個月的攻勢中取得一些小小的戰果，俄烏之間長達1000公里的戰線基本上變化不大。

美國億萬富豪、特斯拉兼太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克 30日在其社群媒體X發文，認為烏克蘭抗俄終將失敗，「連傻瓜都預料得到」。

馬斯克寫道，烏克蘭浪費其人民的寶貴生命，對抗一支比烏軍規模更大的軍隊，而且這支軍隊擁有防禦縱深、大片布雷區及更強的砲兵，反觀烏軍缺乏裝甲部隊或空中優勢。

馬斯克說，他一年前曾建議基輔採深溝高壘做法，將其全部資源用於防守而非進攻。但他認為，即便如此，像烏克蘭這樣沒有堅實天然屏障的國家，其領土仍難保不失。

馬斯克還說，這次俄羅斯雖沒機會奪占整個烏克蘭，因為烏西地區將強烈抵抗，但俄國必將攫取更多土地。更糟的是，這場戰爭拖愈久，莫斯科奪取的烏克蘭土地就愈多，直到俄軍打到難攻的第聶伯河。然而，要是拖很久，黑海港市敖德薩也將陷落。

馬斯克提出對烏克蘭的新建言，亦即在前述困境發生前，先透過談判讓戰爭落幕。