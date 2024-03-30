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若在烏遭俄軍攻擊 自動觸發北約集體防禦條款？德議會專家搖頭揭原因

編譯周辰陽／即時報導
德國聯邦議院研究服務處報告指出，北約國家在烏克蘭部署地面部隊，並不會自動讓其他所有成員國成為衝突的當事方。圖為德國軍援烏克蘭的PZH 2000自走砲。資料照片。（路透）
德國聯邦議院研究服務處報告指出，北約國家在烏克蘭部署地面部隊，並不會自動讓其他所有成員國成為衝突的當事方。圖為德國軍援烏克蘭的PZH 2000自走砲。資料照片。（路透）

德國聯邦議院（Bundestag）研究服務處指出，北約國家在烏克蘭部署地面部隊，並不會自動讓其他所有成員國成為衝突的當事方，但有關國家本身將成為衝突的一方。

德國國家通訊社「德新社」（dpa）29日報導，這分意見出自一分德國聯邦議會專家小組尚未公開的國務報告。根據dpa獲得的文件，專家稱「如果北約成員國單方面採取行動，也就是不在先前決定的北約行動框架之內，且在北約軍事指揮結構之外，北約整體和其他夥伴國都不會成為衝突的當事方」。

根據此前新聞，法國總統馬克宏2月底呼籲西方國家加強支持烏克蘭，並稱不排除出兵，但美國與絕大多數北約盟國紛紛潑冷水；德國總理蕭茲就表示，歐洲各國和北約盟國不會派出地面部隊和任何軍人到烏克蘭。

德國另類選擇黨（AfD）的聯邦議院議員馮．史多奇（Beatrix von Storch）辦公室稱她隨後徵詢聯邦議院研究服務處，北約國家部署地面部隊對所謂的「聯盟情況」會產生什麼樣的影響；根據dpa解釋，這裡的「聯盟情況」即指北約成員國有義務為彼此挺身而出。

聯邦議院的專家在報告寫道，「如果一個北約成員國的部隊在（俄羅斯和烏克蘭之間的）現有衝突中，參與有利於烏克蘭的集體自我防衛衛（「聯合國憲章」第51條），且在衝突地區的戰鬥過程中，受到衝突另一方（俄羅斯）攻擊，這不構成北大西洋公約第5條的情況」。

德國聯邦議員專家在文件指出，北大西洋公約第5條連結到北約國家和軍隊在其領土或上空遭受攻擊，「法國地面部隊有利於烏克蘭的軍事交戰，將建立在聯合國憲章第51條規定的集體自衛權，因此將根據國際法獲得允許」。

專家認為，「另一方面，俄羅斯針對在法國的目標做出軍事回應，將構成北大西洋公約第5條意義範圍內，（違反國際法）的『武裝攻擊』，將確立為宣布北約聯盟情況的事實要求」。

北約 烏克蘭 德國

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