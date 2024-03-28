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美外交官：澤倫斯基對戰地資訊應更加開誠布公

編譯周辰陽／即時報導
全球參與中心特使兼協調員魯賓。(路透)
全球參與中心特使兼協調員魯賓。(路透)

美國一位負責反制假訊息的資深外交官表示，對於披露戰爭狀態相關資訊，烏克蘭總統澤倫斯基的態度應該更加開誠布公。

POLITICO Europe報導，這位美方外交官是領導國務院全球參與中心（Global Engagement Center）的特使兼協調員魯賓（James Rubin）；全球參與中心著重指出敵對國家和其他行為方鎖定美國及世界各地盟友的宣傳和假訊息行動，而魯賓提出建議之際，正值烏克蘭戰事加劇，俄軍在關鍵區域有所斬獲，而國際的關注逐漸減弱。

魯賓接受POLITICO的「Power Play」Podcast採訪時表示，烏克蘭政府有時候可能會抵制「對我們來說很正常的那種資訊自由」。

魯賓指出，「有些時候，戰地記者報導的內容不一定有利於澤倫斯基。但是，烏克蘭已逐漸成為我們希望的民主國家，他們可以理解，比起俄羅斯對所有人民設置的受控環境，讓戰地記者報導戰爭，哪怕偶爾有壞消息，也是好得多的生活」。

根據POLITICO Europe報導，雖然烏克蘭和西方國家記者一直要求擴大進入前線，但基輔當局以設限有助於抑制俄羅斯假訊息作戰為由，限制俄烏戰爭敏感地區的報導，並且拒絕賦予國家廣播更強力的作用。

魯賓表示，更大程度進入前線，有助盟邦理解烏克蘭需要更多幫助的迫切情況。他還稱，雖然烏國正在「朝著正確的方向前進」，卻還不是「一個完全成熟的民主國家」，對資訊流動帶來一些不利的後果。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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