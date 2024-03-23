不再叫特別軍事行動 俄國為何今稱入侵烏克蘭為「戰爭」？

俄羅斯現在改口稱入侵烏克蘭為「戰爭」，不再是「特別軍事行動」。這顯示俄軍過去數周的軍事斬獲與美國援烏資金遲遲未到，都給了普亭底氣，決心將這場戰爭視為他統治下的決定性任務。（路透）

克里姆林宮22日表示，俄羅斯兩年多來一直稱呼的對烏「特別軍事行動」，在西方介入下已演變成「一場戰爭」。路透分析俄國 改變措辭的背後含意。

本就是戰爭 為何稱「特別行動」？

2022年2月24日，俄國總統普亭 創造「特別軍事行動」一詞，當天就對烏克蘭 發動全面入侵。這個委婉用語旨在讓人們認為，這場行動在時間與規模上都是有限的，不會影響多數俄國人民的正常生活。他還簽署法律，禁止「抹黑」軍隊或散播有關軍隊的「虛假消息」，違者面臨長期監禁，藉此打壓對入侵行動的批評，不讓人民稱其為戰爭。

俄國說法如何隨時間演變？

鑑於人員傷亡規模、國防開支和軍工生產的大幅增長，加上烏克蘭頻繁發動越境攻擊、甚至深入俄國領土，特別軍事行動的說法愈來愈難以成立。普亭提及時更常形容是一場生存鬥爭，類似二戰時期蘇聯反抗納粹的用語。他指控西方國家透過提供武器、資金和情報，把烏克蘭當成向俄國開戰的戰場。

克里姆林宮現在怎麼說？

普亭發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，當西方加入烏克蘭陣營，特別軍事行動就演變成一場戰爭。他說，為了「內部動員」，每個人都必須明白這一點。這話顯示克宮要求國民改變心態，要團結全國人民支持戰爭。

為何挑在這個時間點？

普亭在大選後贏得新的6年任期，兩名反戰候選人則被禁止參選。普亭本周表示，俄國可能需要建立一個緩衝區，以保護自己的領土不受攻擊；佩斯科夫則表示，俄國必須完全「解放」屬於自己、但僅部分控制的烏東四區。

兩人措辭轉變顯示，俄軍過去數周的軍事斬獲與美國援烏資金遲遲未到，都給了普亭底氣，決心將這場戰爭視為他統治下的決定性任務。未來數個月的一個關鍵問題是，普亭是否會像2022年徵召30萬後備軍人參戰一樣，再度下令總動員。

烏克蘭陸軍司令帕夫柳克（Oleksandr Pavliuk）22日表示，俄國正集結10萬大軍，可能用於發動夏季攻勢，或為折損部隊補充兵力。