懶人包／莫斯科音樂廳恐襲60死 ISIS-K與俄國的新仇舊恨

民眾拍下槍手擊襲當下劇院裡混亂的場面。（美聯社）

俄國首都莫斯科附近一間音樂廳今天遭恐攻，死亡人數已攀升至60人，「呼羅珊 伊斯蘭國」（ISIS-K）聲稱犯案。美方官員表示他們掌握的情資證實確為ISIS-K所為。

路透整理有關ISIS-K的資訊及其恐襲俄國的動機。

ISIS-K是誰

「呼羅珊」（Khorasan）源於波斯語，意為「太陽升起之處」，古代呼羅珊包含今日部分的伊朗、土庫曼和阿富汗 地區。呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）2014年底在阿富汗東部出現，很快就以極端殘暴著稱。

ISIS-K是伊斯蘭國（IS）最活躍的地區分支之一，全盛時期為2018年左右，此後成員數量持續下降，主要是遭塔利班（Taliban）和美軍重創。

美國此前表示，自2021年從阿富汗撤軍以來，他們針對ISIS-K等阿富汗極端組織的反情報能力已不如前。

ISIS-K曾犯下哪些攻擊

ISIS-K的恐攻史罄竹難書，包括攻擊阿富汗境內、境外的清真寺。

今年稍早，美國截獲的通聯證實ISIS-K在伊朗製造2起爆炸，造成近100人死亡。

2022年9月，ISIS-K武裝分子聲稱對俄羅斯 駐喀布爾大使館發生的自殺攻擊負責。

ISIS-K另在2021年於美國撤離阿富汗期間攻擊喀布爾國際機場，造成13名美軍和平民數十人死亡。

ISIS-K為何攻擊俄羅斯

專家表示，ISIS-K近年一直反對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），今天對莫斯科近郊一間音樂廳的恐攻讓事態急速升級。

華府的國際情資與安全顧問企業「蘇凡集團」（Soufan Group）反恐分析師克拉克（Colin Clarke）說：「過去兩年ISIS-K早就盯上俄羅斯，經常在宣傳裡抨擊普亭。」

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）的柯格曼（Michael Kugelman）表示，ISIS-K認為俄羅斯是「慣常壓迫穆斯林的共犯」。他還說ISIS-K成員裡包括一些對莫斯科懷有不滿的中亞武裝分子。