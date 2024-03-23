莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

俄羅斯調查人員在現場還找到裝有多個備用彈匣的背心和一袋擊發過的彈殼。（美聯社）

俄羅斯 莫斯科外郊克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）22日爆發該國近年來最嚴重的恐怖攻擊事件，多名槍手闖入「克洛庫斯音樂廳」掃射並縱火，造成至少60人死亡、145人受傷，死傷人數預計持續上升，由於槍手仍在逃，俄羅斯當局正展開大規模搜捕行動。

衛報報導，極端組織伊斯蘭國（ISIS）稍早已宣稱犯案，但無交代原因，僅稱槍手已成功脫逃。一名美國官員表示，華府 掌握的情報證實ISIS說法。

根據現場照片顯示，克洛庫斯音樂廳被大火吞噬，影片顯示至少5名槍手用自動步槍開火，驚慌失措的民眾紛紛逃竄。

另一段影片中，三名身穿迷彩服、手持步槍的男子近距離朝音樂廳大廳散落的屍體開槍。

官員表示，罹難者中至少有5名孩童，槍手顯然還引爆爆裂物，至少發生兩起爆炸事件。

截至目前，槍手仍在逃，俄羅斯當局正展開大規模搜捕行動，警告莫斯科及郊區居民留意槍手蹤跡。俄羅斯政府尚未確認犯嫌身分。

根據網路上陸續流出的現場畫面，有些人在音樂廳屋頂上求援，後方可以看到熊熊火勢燃燒。當局至少出動三架緊急直升機撲滅大火，目前火勢已經受到控制。還有影片片段顯示，民眾驚聲尖叫，匍匐爬出音樂廳。

有目擊者在Mash Telegram上說，當晚至少5名槍手涉案，他們都有「蓄鬍」，「他們的行為就像訓練有素的戰士。在進入大樓的那一刻，守衛和站在門口的人就被殺了。然後他們封鎖主要入口。」

目擊者稱，「恐怖分子配備了AK-47自動步槍。有些人背心裡裝有各種彈藥。至少有兩名槍手背著背包，其中可能裝有燃燒彈。」