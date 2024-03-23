莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士
俄羅斯莫斯科外郊克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）22日爆發該國近年來最嚴重的恐怖攻擊事件，多名槍手闖入「克洛庫斯音樂廳」掃射並縱火，造成至少60人死亡、145人受傷，死傷人數預計持續上升，由於槍手仍在逃，俄羅斯當局正展開大規模搜捕行動。
衛報報導，極端組織伊斯蘭國（ISIS）稍早已宣稱犯案，但無交代原因，僅稱槍手已成功脫逃。一名美國官員表示，華府掌握的情報證實ISIS說法。
根據現場照片顯示，克洛庫斯音樂廳被大火吞噬，影片顯示至少5名槍手用自動步槍開火，驚慌失措的民眾紛紛逃竄。
另一段影片中，三名身穿迷彩服、手持步槍的男子近距離朝音樂廳大廳散落的屍體開槍。
官員表示，罹難者中至少有5名孩童，槍手顯然還引爆爆裂物，至少發生兩起爆炸事件。
截至目前，槍手仍在逃，俄羅斯當局正展開大規模搜捕行動，警告莫斯科及郊區居民留意槍手蹤跡。俄羅斯政府尚未確認犯嫌身分。
根據網路上陸續流出的現場畫面，有些人在音樂廳屋頂上求援，後方可以看到熊熊火勢燃燒。當局至少出動三架緊急直升機撲滅大火，目前火勢已經受到控制。還有影片片段顯示，民眾驚聲尖叫，匍匐爬出音樂廳。
有目擊者在Mash Telegram上說，當晚至少5名槍手涉案，他們都有「蓄鬍」，「他們的行為就像訓練有素的戰士。在進入大樓的那一刻，守衛和站在門口的人就被殺了。然後他們封鎖主要入口。」
目擊者稱，「恐怖分子配備了AK-47自動步槍。有些人背心裡裝有各種彈藥。至少有兩名槍手背著背包，其中可能裝有燃燒彈。」
俄羅斯調查人員稍早公布在現場找到的AK-47槍械、裝有多個備用彈匣的背心和一袋擊發過的彈殼照片。俄羅斯總統普亭也首度公開發聲希望所有傷者早日康復，目前持續掌握最新情況。
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