就俄烏戰爭二度外交穿梭 中特使：各方和談認知差距大
俄烏戰爭已持續逾兩年，近日甫完成赴俄、烏及歐洲數國進行穿梭外交的中國政府歐亞事務特別代表李輝表示，他此行感覺仍看不到戰火停息跡象，衝突反而還有進一步推高甚至升級的危險。他還說，在和談問題上，各方均堅持自己的立場，對和談問題的認知差距較大。
李輝此前於3月2日至12日訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國和法國，就推動政治解決烏克蘭危機進行第二輪穿梭外交。並在22日上午舉辦吹風會，向駐華使節與媒體介紹出訪有關情況。
中媒觀察者網報導，包括俄羅斯、烏克蘭、歐盟、波蘭、德國、法國在內的78個國家的駐華外交代表參加了這場吹風會。報導稱，作為交戰國，俄烏雙方代表出現在同一會場實屬不易。
李輝指出，透過本輪穿梭外交，他感覺停火止戰仍然困難重重，「戰事爆發兩年多來，至今不僅看不到戰火停息跡象，反而衝突還有進一步推高甚至升級的危險。」
李輝透露，在和談問題上，各方均堅持自己的立場，對和談問題的認知差距較大。但都認同最終要透過談判、而不是槍砲來結束這場戰爭；都承認當前局勢有進一步惡化的風險；都認可中方提出的為局勢降溫的呼籲。他並稱，各方都高度期待中方發揮更大的建設性作用。
德國之聲日前報導，李輝這次第二輪外交穿梭，俄烏會見層級降低，並引據消息人士說法指，此訪「不算是特別成功」。
報導指出，與去年5月舉行的首次穿梭外交不同，李輝此次斡旋首站從烏克蘭變為俄羅斯。但此次訪俄期間，李輝僅與俄羅斯副外長加盧津進行了會談。去年5月他曾與俄外長拉夫羅夫舉行了會談。而首輪斡旋外交中，李輝在烏克蘭曾獲得總統澤連斯基的親自會見。此次會談的主要代表是烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克。
另外，李輝此次只在基輔僅停留了數個小時，中國外交部網站上也僅公佈極短的新聞稿資訊，介紹訪烏的有關情況。對此，李輝22日在吹風會上表示，由於火車銜接原因，中方代表團只在基輔停留了約6小時。他並稱，烏克蘭高度重視中方此次訪問。
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