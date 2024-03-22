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就俄烏戰爭二度外交穿梭 中特使：各方和談認知差距大

記者陳宥菘／即時報導
中國政府歐亞事務特別代表李輝22日上午舉辦吹風會，向駐華使節與媒體介紹日前就推動政治解決烏克蘭危機進行第二輪穿梭外交的出訪情況。（取材自觀察者網）
中國政府歐亞事務特別代表李輝22日上午舉辦吹風會，向駐華使節與媒體介紹日前就推動政治解決烏克蘭危機進行第二輪穿梭外交的出訪情況。（取材自觀察者網）

俄烏戰爭已持續逾兩年，近日甫完成赴俄、烏及歐洲數國進行穿梭外交的中國政府歐亞事務特別代表李輝表示，他此行感覺仍看不到戰火停息跡象，衝突反而還有進一步推高甚至升級的危險。他還說，在和談問題上，各方均堅持自己的立場，對和談問題的認知差距較大。

李輝此前於3月2日至12日訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭德國和法國，就推動政治解決烏克蘭危機進行第二輪穿梭外交。並在22日上午舉辦吹風會，向駐華使節與媒體介紹出訪有關情況。

中媒觀察者網報導，包括俄羅斯、烏克蘭、歐盟、波蘭、德國、法國在內的78個國家的駐華外交代表參加了這場吹風會。報導稱，作為交戰國，俄烏雙方代表出現在同一會場實屬不易。

李輝指出，透過本輪穿梭外交，他感覺停火止戰仍然困難重重，「戰事爆發兩年多來，至今不僅看不到戰火停息跡象，反而衝突還有進一步推高甚至升級的危險。」

李輝透露，在和談問題上，各方均堅持自己的立場，對和談問題的認知差距較大。但都認同最終要透過談判、而不是槍砲來結束這場戰爭；都承認當前局勢有進一步惡化的風險；都認可中方提出的為局勢降溫的呼籲。他並稱，各方都高度期待中方發揮更大的建設性作用。

德國之聲日前報導，李輝這次第二輪外交穿梭，俄烏會見層級降低，並引據消息人士說法指，此訪「不算是特別成功」。

報導指出，與去年5月舉行的首次穿梭外交不同，李輝此次斡旋首站從烏克蘭變為俄羅斯。但此次訪俄期間，李輝僅與俄羅斯副外長加盧津進行了會談。去年5月他曾與俄外長拉夫羅夫舉行了會談。而首輪斡旋外交中，李輝在烏克蘭曾獲得總統澤連斯基的親自會見。此次會談的主要代表是烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克。

另外，李輝此次只在基輔僅停留了數個小時，中國外交部網站上也僅公佈極短的新聞稿資訊，介紹訪烏的有關情況。對此，李輝22日在吹風會上表示，由於火車銜接原因，中方代表團只在基輔停留了約6小時。他並稱，烏克蘭高度重視中方此次訪問。

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