俄羅斯防長宣布擴軍 年底前新編14個師和16個旅

俄羅斯國防部新聞處19日發布照片，一輛俄軍戰車在別爾哥羅德州邊境附近的陣地朝烏軍開砲。（美聯社）

俄羅斯 官方20日表示，俄軍正在烏克蘭 發動攻勢，並將增強軍力，於今年年底前新編2個集團軍與30個戰鬥編隊。

路透報導，俄羅斯國防部 長紹伊古告訴高級將領，「俄軍繼續逼迫敵人退出陣地，美國跟他們的附庸極為憂慮俄軍的成功，各部隊將繼續取得戰果，增加對敵方目標的打擊」。

紹伊古同時表示，俄羅斯將組建2個新的集團軍和30個戰鬥編隊，包括14個師和16個旅，「根據國家軍事安全面臨的新威脅，我們將繼續提高俄軍戰力和兵力」。

紹伊古說，已經加強俄羅斯政府和其他設施的安全，並強化防空能力。他指出，俄軍在俄國總統大選期間擊落了烏軍419架無人機和67枚火箭，造成烏方重大損失。路透表示，無法核實紹伊古報告的數字。

就在紹伊古宣布俄軍擴編之際，根據稍早新聞，烏克蘭首都基輔遭到俄軍空襲。儘管烏克蘭宣稱防空系統將31枚飛彈全數擊落，部分住宅區建物和工業設施因飛彈殘骸擊中受損。

這是俄軍歷經44天後，再度針對基輔發動大規模攻擊。基輔市暨首都周邊地區軍政首長波普科表示，俄軍出動戰略轟炸機，從俄羅斯境內不同位置發射飛彈，「所有緊急服務部門都出動支援，清理飛彈襲擊後的現場」。

基輔市防空警報維持將近3小時，市長克里契科說，至少10人受傷，其中包含一名11歲女孩。