歐盟代表建議：用俄被凍結資產收益90% 為烏買武器

俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）居民19日正在檢查被砲擊擊中的受損汽車，當局稱這次襲擊是烏克蘭所為。（路透）

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)19日表示，他將提議歐盟 使用俄羅斯 在歐洲被凍結資產所產生收益的90%資金，透過「歐洲和平機制」(European Peace Facility, EPF)基金為烏克蘭 購買武器。

波瑞爾在布魯塞爾對記者表示，他也將建議剩餘的10%收益轉入歐盟預算，用於增強烏克蘭國防工業的能力。他表示，他將在21日和22日舉行歐盟領袖峰會之前，在20日向歐盟成員國提出這項建議。

另據報導，儘管美國新一輪的烏克蘭援助法案仍在國會卡關，且基輔軍隊面臨彈藥不足的問題，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）承諾，美國不會讓烏克蘭戰敗。

一名歐盟高級官員上周表示，到了2027年，俄羅斯在歐盟被凍結資產可能產生150億至200億歐元（約163億美元至217億美元）的稅後利潤(after-tax profits)，具體金額取決於全球利率。

俄羅斯在西方的所有固定資產中，約有70%存放在最大的託管機構比利時「歐洲清算銀行」(Euroclear)中。該銀行擁有相當於1900億歐元（約2068億美元）的各種俄羅斯央行證券和現金。

波瑞爾強調，這項提案是利用俄羅斯在歐洲被凍結資產所產生的利潤，而不是資產本身。他表示，利用俄國被凍結資產每年可以產生約30億歐元（約32億美元）的收益。他表示：「具體提案將於20日提交。」並指「這項提案需要成員國同意。」

報導說，奧斯汀在德國拉姆施坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的烏克蘭國際支持者大會開幕式中表示，美國「不會讓烏克蘭戰敗。我們仍會堅持提供烏克蘭抵抗克里姆林宮侵略所需要的資源」。

本月12日，白宮繞過國會共和黨人士，宣布對烏克蘭提供3億美元軍援。奧斯汀指出，這筆軍援資金來自國防部撙節近期採購支出省下的成本。

奧斯汀說：「我們只能透過採購合約中意外省下的成本，來支持這項需求孔急的軍援方案。」

截至目前，美國仍是烏克蘭安全援助的最大捐助國，自2022年2月以來，華府對基輔承諾的軍援已達數百億美元。

另據路透報導，俄羅斯國防部19日宣布，俄軍已占領烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區的奧爾利夫卡村（Orlivka），當地距離俄軍上月占領的阿夫迪夫卡（Avdiivka）約9.5公里。

烏克蘭參謀總部（Ukrainian General Staff）稍早則稱，烏軍在奧爾利夫卡附近擊退俄軍的9次攻勢。