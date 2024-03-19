戰況糟糕…烏士兵曝北部前線損失慘重 遺體太多帶不回

烏軍一名在北部庫皮揚斯克前線奮戰的士兵表示，他們失去太多人，甚至沒辦法將遺體全帶回來。圖為烏克蘭哈爾科夫州一處戰壕。（路透）

烏克蘭 軍隊一名在北部前線附近奮戰的士兵向泰晤士報描述俄羅斯 軍隊轟炸的威脅，稱烏軍「失去那麼多人，有太多遺體，我們甚至沒辦法將他們全帶回來」。

商業內幕18日報導，這名代號為「狐猴」（Lemur）的烏軍士兵描述，戰況「他X的糟糕」，又指該區域烏軍無法向前推進，「我們只能勉強守住防線」。

據泰晤士報說法，「狐猴」正在烏克蘭哈爾科夫州的庫皮揚斯克（Kupiansk）奮戰；戰爭研究所（ISW）報告，俄軍近日在當地取得有限戰果。商業內幕指出，俄軍目前得以發動攻勢的一個主要因素是滑翔炸彈，而俄方在過去三個月間加強使用這種武器。

根據此前新聞，俄羅斯改造了蘇聯時期炸彈，製成新型導引滑翔炸彈FAB-1500。FAB-1500重約1.5噸，可攜帶1500磅炸藥，有效載荷為俄軍現有滑翔炸彈5倍，加上新型精確導引系統和彈出式機翼，射程可達60至70公里，讓俄羅斯戰機可在超出烏軍許多防空系統射程的位置發射這種炸彈，加上成本又比飛彈低，讓烏軍防禦更加吃力。

據報導，俄方不只加碼生產滑翔炸彈，截至2月也在俄烏戰場三大熱點周圍密集使用；除了「狐猴」正在奮戰的庫皮揚斯克外，其他兩個地點分別是烏東巴赫穆特與烏南戰略要地羅博季涅（Robotyne）村。

同時，滑翔炸彈也是俄軍在2月中攻占阿夫迪夫卡（Avdiivka）的一個因素，帶來堪稱「破壞性」影響。華盛頓郵報報導，烏軍第三獨立突擊旅士兵佐林（Maksym Zhorin）在社群媒體 「紙飛機」發文表示，在阿夫迪夫卡戰役期間，滑翔炸彈「完全摧毀任何陣地」。他指出，「只要有一個（滑翔炸彈）到達，之後所有建築物與結構都完全變成一個坑」。

烏軍已加固防線，泰晤士報指烏軍在庫皮揚斯克前線有兩英里長的塹壕、龍牙和地雷區，但這些防禦工事無法抵禦滑翔炸彈，也讓F-16戰機運交烏克蘭出現了新的緊迫性。