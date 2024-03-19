戰況糟糕…烏士兵曝北部前線損失慘重 遺體太多帶不回
烏克蘭軍隊一名在北部前線附近奮戰的士兵向泰晤士報描述俄羅斯軍隊轟炸的威脅，稱烏軍「失去那麼多人，有太多遺體，我們甚至沒辦法將他們全帶回來」。
商業內幕18日報導，這名代號為「狐猴」（Lemur）的烏軍士兵描述，戰況「他X的糟糕」，又指該區域烏軍無法向前推進，「我們只能勉強守住防線」。
據泰晤士報說法，「狐猴」正在烏克蘭哈爾科夫州的庫皮揚斯克（Kupiansk）奮戰；戰爭研究所（ISW）報告，俄軍近日在當地取得有限戰果。商業內幕指出，俄軍目前得以發動攻勢的一個主要因素是滑翔炸彈，而俄方在過去三個月間加強使用這種武器。
根據此前新聞，俄羅斯改造了蘇聯時期炸彈，製成新型導引滑翔炸彈FAB-1500。FAB-1500重約1.5噸，可攜帶1500磅炸藥，有效載荷為俄軍現有滑翔炸彈5倍，加上新型精確導引系統和彈出式機翼，射程可達60至70公里，讓俄羅斯戰機可在超出烏軍許多防空系統射程的位置發射這種炸彈，加上成本又比飛彈低，讓烏軍防禦更加吃力。
據報導，俄方不只加碼生產滑翔炸彈，截至2月也在俄烏戰場三大熱點周圍密集使用；除了「狐猴」正在奮戰的庫皮揚斯克外，其他兩個地點分別是烏東巴赫穆特與烏南戰略要地羅博季涅（Robotyne）村。
同時，滑翔炸彈也是俄軍在2月中攻占阿夫迪夫卡（Avdiivka）的一個因素，帶來堪稱「破壞性」影響。華盛頓郵報報導，烏軍第三獨立突擊旅士兵佐林（Maksym Zhorin）在社群媒體「紙飛機」發文表示，在阿夫迪夫卡戰役期間，滑翔炸彈「完全摧毀任何陣地」。他指出，「只要有一個（滑翔炸彈）到達，之後所有建築物與結構都完全變成一個坑」。
烏軍已加固防線，泰晤士報指烏軍在庫皮揚斯克前線有兩英里長的塹壕、龍牙和地雷區，但這些防禦工事無法抵禦滑翔炸彈，也讓F-16戰機運交烏克蘭出現了新的緊迫性。
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