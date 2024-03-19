普亭誇俄電子投票優於美 執政時間將超過史達林

71歲現任俄羅斯總統普亭（中），以87.8%得票率再度拿下6年任期，未來將執政到2030年，任期超越史達林。（美聯社）

俄羅斯 總統大選為期3天的投票17日結束，俄國 中選會宣布，完成全部計票後，現任總統普亭 得票率達破紀錄的87.28%，超越他上屆2018年的7成7，成功連任，也是他第五度當選總統，任期6年，邁向掌權30年。

普亭18日在其競總發表勝選談話，表示「當我們團結起來的時候，無論誰想恐嚇我們，歷史上從來沒有人成功過，現在沒有成功，將來也永遠不會」。據中時新聞網報導，普亭稱讚俄羅斯的總統競選比美國先進得多，提到俄羅斯使用在線投票（電子投票），官方稱這吸引了800萬選民。普亭說：「這是透明且絕對客觀的，不像美國的郵寄投票……你可以花10美元買一張選票。」

此外，超過7500萬俄國選民投票支持普亭，其他3名總統候選人得票率都不到5%。這次選舉投票率77.44%，也創新高。中選會主席帕姆菲洛娃18日說，這是在蘇聯後的俄羅斯歷史上從發生過的。「我們向自己證明了我們是一個獨立的國家，面對西方，我們展現出了自己的團結，我們為此感到自豪。」

CNN指出，普亭壓倒性大勝傳遞一項訊息，就是對烏克蘭發動戰爭獲得民意支持。紐約時報指出，選舉結果強化並鞏固普亭對俄國領導高層和國內的掌控。BBC報導說，在俄羅斯政府精心控制的國家電視台上，選舉結果被譽為勝利。

2020年俄國修憲後，總統任期屆數重新計算，讓現年71歲的普亭可自今年起再選兩任，可執政至2036年，屆時他83歲，比1953年去世的蘇聯領袖史達林（Joseph Stalin）執政29年還久，成為自18世紀凱薩琳大帝以來，在位最長的俄羅斯領袖。

俄羅斯總統普亭輕鬆連任後，警告西方世界，若美國領導的北約組織（NATO）和俄國正面衝突，這將代表國際間距離「第三次世界大戰」只差一步。

針對北約主要國家法國總統馬克宏2月稱不排除派兵赴烏克蘭，3月也說西方在某個時間點可能有必要在烏境開展地面行動，常警告恐爆發核戰的普亭對提問記者說，大家都很清楚，若北約與俄國直接衝突，將意味全面爆發「3戰」，「我想幾乎不會有人希望發生這種事」。

據報導，普亭特別提到中國與去年3月曾訪俄的中國國家主席習近平，表示兩國過去20年來相輔相成，「我與中國國家主席間的個人友誼也是一份助力」。普亭重申，台灣是中國不可分割一部分，對北京不友善的國家或人士企圖拿台灣尋釁，注定徹底失敗。

北韓領袖金正恩也致電普亭道賀。兩人去年9月在俄國遠東地區舉行領袖會談。

西方國家則批評，這場選舉不合法也不公平。白宮國安會發言人說，普亭將反對派人士關起來，不讓別人跟他競爭；英國外交大臣卡麥隆在社群媒體X寫道，這是場「偽選舉」，在烏克蘭俄占區舉行選舉無效且違反國際法。歐盟領頭羊之一的德國，其外交部也在X發文，點名普亭根本該在荷蘭海牙國際法院受審。烏克蘭總統澤倫斯基譴責普亭權慾薰心，是個為了終身統治而無惡不作的獨裁者。