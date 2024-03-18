納瓦尼支持者 呼籲俄人投廢票「午逆」普亭

反對普亭的大批民眾，17日聚集在巴黎的俄國大使館外示威抗議。（路透）

17日是俄羅斯總統大選投票 最後一天，已故反對派領袖納瓦尼 支持者要求反普亭 的選民17日準時於正午前往各地投票所排隊，然後用選票表達抗議或給當局找點麻煩。他們將這項行動稱為「『午』逆普亭」（Noon against Putin）。

不過，英國天空新聞莫斯科特派員黛安娜．馬格奈（Diana Magnay）分析，「午」逆普亭不會是革命性時刻，但會稍稍展示反對派力量，總比什麼都不做好。

馬格奈指出，活動呼籲反普亭的民眾可以投票給其他人、破壞選票，或是做任何想做的事，但重點就是在特定時間出來排隊投票，人們就會知道還是有人不同意普亭的立場和被他掏空的「民主」。的確有人正午時分到大城市投票所投票，儘管人數不多。

俄國當局15日警告，任何集會都會被視為犯罪行為，民眾也知道後果。

然而，馬格奈寫道，「午」逆普亭永遠不會是個革命性時刻，革命在目前處於戰時的俄國極不可能發生，儘管歷史上的確有先例。不過，這場活動稍稍展現反對派力量，就像向納瓦尼墳墓獻花一樣。

此外，納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）17日在德國柏林的海外投票所投完票後告訴記者和支持者，她在選票寫上丈夫名字，「普亭早已繫獄的主要對手，於總統選戰一個月前遇害，怎麼可以這樣」。

稍早她進入大使館投票時，群眾高喊「尤莉雅，尤莉雅，你不孤單」。

此外，俄羅斯總統普亭向來極少在公開發言提及日前死於獄中的反對派指標人物納瓦尼，但17日答覆美國國家廣播公司(NBC)記者提問時說，原本已經同意以納瓦尼跟西方國家換囚。

普亭說，納瓦尼死亡前幾天，接到某些部屬報告說，有提議用納瓦尼跟被關押於西方國家的某些俄羅斯人士換囚。

普亭成功連任後受訪時對NBC記者說：「你可能不相信我。」他也說：「跟我談到換囚提議的人，當時還沒服刑屆滿，但我回答說『我同意』。然而，遺憾的是，接下來就發生了後來的事情。」

納瓦尼支持者指控普亭下達暗殺令，阻止納瓦尼與兩名美國籍囚犯因為換囚而重獲自由。

報導指出，納瓦尼過世之後，各界輿論普遍認為納瓦尼之死責任在於克里姆林宮。

普亭受訪時表示，對於換囚提議訂有一項條件：納瓦尼永遠不准回到俄羅斯。報導指出，五名消息人士表示，換囚協議確實進入磋商，但47歲的納瓦尼2月16日突然死在獄中之際，換囚並未達到即將執行的地步。