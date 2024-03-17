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用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭 歐洲3國達共識

中央社華沙17日專電
法國總統馬克宏(左起)、德國總理蕭茲和波蘭總理圖斯克在柏林會晤。(路透)
法國總統馬克宏(左起)、德國總理蕭茲和波蘭總理圖斯克在柏林會晤。(路透)

德國、法國和波蘭的領導人上周在柏林會晤，討論如何提供烏克蘭更大的援助。歐洲三國領導人計畫為烏克蘭提供更多的軍備，包含使用在歐洲被凍結的俄羅斯資產來資助烏克蘭。

綜合華爾街日報、法國周刊快報等媒體報導，根據全球利率的變化，在歐盟境內遭凍結的俄羅斯資產，在2027年可能會產生150億至200億歐元（約163億至217.8億美元）的稅後利潤，可做為援助烏克蘭之用。

若採用俄羅斯在歐盟遭到凍結的資產來資助烏克蘭，將有機會為基輔增加相當多的資助。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2月時表示未來不排除向烏克蘭派遣陸地部隊支援的可能性，引起歐盟國的緊張。根據法國周刊快報（L’Express）報導，這次會議也化解法國與波蘭等歐洲盟國之間的緊張關係。因為儘管援助烏克蘭方法不同，但歐洲國家絕對有著相同的目標。

1991年德國、法國和波蘭組成「威瑪三角」（Ｗeimar Triangle）組織，進行歐陸合作。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）宣布下一次威瑪三角會議，初夏時於波蘭舉行。他也說，關於歐洲各國在重要問題上存在分歧的言論被誇大了。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，「我們沒有與俄羅斯交戰，我們只是希望可以確保烏克蘭能夠有效地抵禦俄羅斯的侵略。」

馬克宏也補充道，「只要有必要，我們將採取任何的必要措施，防止俄羅斯贏得與烏克蘭的戰爭。」

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

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