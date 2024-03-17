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俄軍攜槍逼烏東占領區票投普亭 美揪出1大目的

編譯中心／綜合16日電
俄羅斯總統選舉期間， 一名頓內茨克居民在俄烏戰期間被毀壞的公寓地下室投票，一名保安人員在一旁監視。（路透）
俄羅斯總統選舉期間， 一名頓內茨克居民在俄烏戰期間被毀壞的公寓地下室投票，一名保安人員在一旁監視。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭後占領頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松和札波羅熱等地，此次總統大選本土從15日才開放民眾投票，但占領區提前於14日投票，俄軍荷槍實彈、攜帶票匭直接到占領區民宅門口監督投票，民眾被迫將選票投給普亭。

美聯社報導，俄羅斯政府在烏克蘭所占領的地區，用廣告看板和海報要求居民投票「參與我們國家的未來」，上面主要採用俄羅斯國旗顏色的「V」符號來宣傳，這是俄軍戰車上印有的文字，同時也是普亭名字「Vladimir」的首字母。

盧甘斯克地區部分居民表示，他們將票投給了普亭，因為不知道還有誰是候選人，俄羅斯當局除了強迫占領區民眾投票之外，還威脅那些不投票的人將得不到醫療服務或其他社會福利。

頓內茨克地區馬立波市長波成柯（Vadym Boychenko）透露，有女性選務人員帶著2名手持機關槍的車臣軍人，拿著票匭出現在他鄰居的公寓下，強調一定要投票。

目前尚不清楚俄羅斯在烏東的占領區有多少人口，缺乏透明度使得投票結果很容易被操縱，而且還傳出俄國將本土的俄羅斯人遷移過來。

烏克蘭智庫彭塔中心（Penta Center）負責人費森科（Volodymyr Fesenko）指出，克里姆林宮將烏東占領區的投票，視為對當地平民與菁英人士的忠誠度考驗。

華府智庫歐洲政策分析中心主任格林（Sam Greene）表示，俄羅斯在烏東占領區的大選狀況，是軍事和戰爭本質的延伸，而不是在行使民主選舉權。

華府智庫戰爭研究所也表示，預計俄羅斯將在烏東地區「捏造」出相當高的投票率。

此外，俄國入侵烏克蘭已逾2年多，在占領的克里米亞、烏東及烏南地區實施俄語教育，一名烏克蘭教師逃離被俄國控制的家鄉，開設祕密網路課程，用烏克蘭語教授烏克蘭文化，要拯救烏克蘭學童，免於被俄國洗腦。

化名「娜塔莉亞」的女子表示，在俄國入侵烏克蘭、占領她居住的南部城市梅利托波爾（Melitopol）後，她無法忍受被俄國控制，因此逃離家園。

離開親友、放棄當了20年的教師工作，娜塔莉亞覺得自己在烏克蘭領土的其他地方能派上用場。她現在做的是更危險的工作：她開設網路課程，學生是她以前教過的數百人，課程主題是「拯救烏克蘭兒童的心智」。

她曾任教的梅利托波爾的學校，現在教室裡高掛俄國總統普亭的肖像，學生必須學唱俄國國歌，甚至被迫寫「鼓勵信」給前線的俄國軍人；烏克蘭學童被教導「烏克蘭不是個真正的國家」，如果有學生質疑，家長會遭遇威脅，甚至被毆打或凌虐。

娜塔莉亞因此決定開設網路課程。她說：「當我們決定這麼做時，我寫了封措詞中立的信發給所有學生，讓他們帶回去給家長。」

俄羅斯軍人攜帶票匭到烏克蘭淪陷區民家門口，強迫為俄國總統大選投票。（路透）
俄羅斯軍人攜帶票匭到烏克蘭淪陷區民家門口，強迫為俄國總統大選投票。（路透）

烏克蘭 投票 俄國

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