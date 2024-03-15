烏克蘭官員：俄國反政府組織於俄邊境領土作戰

烏克蘭 一名高階情報官員今天說，武裝團體正強行侵入俄國領土，已將庫斯克州和貝爾哥羅德州 變成「活躍戰區」。這名官員指稱，這些武裝團體是反對克里姆林宮的俄羅斯 組織。

但貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyachslav Gladkov）視察村莊後說，敵對部隊已不在當地。

路透報導，3個以烏克蘭為據點的團體發布聲明說，他們正在貝爾哥羅德州和庫斯克州（Kursk）展開武裝行動，要求居民撤離以確保自身安全。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人尤索夫（Andriy Yusov）接受電視台訪問時說：「庫斯克州和貝爾哥羅德州現在是活躍作戰地區。我們證實這一點…正如志願兵和反抗軍所述，我們在談的是別無選擇的俄羅斯公民，他們以武器捍衛自己的公民權利，對抗（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）政權。」

葛拉特卡夫在通訊軟體Telegram上寫道：「我可以說，這個地區的領土沒有烏克蘭部隊…戰鬥發生在州外。」

但他說，科津卡村（Kozinka）「遭受嚴重攻擊，受損非常嚴重」。當地居民已撤離到安全之處。

葛拉特卡夫稍早說，烏克蘭武裝部隊的襲擊造成兩人喪命，至少20人受傷。

庫斯克州州長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）在Telegram上說，「烏克蘭恐怖分子沒有停止將破壞分子送進我們領土的企圖」，但沒有提到太多細節。

前述3個武裝團體之一的「自由俄羅斯軍團」（Freedom of Russia Legion）表示，由於「有限的軍事行動」正在這兩個州展開，部分城鎮的居民應離開當地。

俄羅斯官員過去將這些團體視為烏克蘭軍方和美國中央情報局（CIA）的傀儡，且指控中情局企圖在俄國煽動混亂。