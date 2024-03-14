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烏克蘭東部州長控俄軍襲擊民宅 釀4死13傷

中央社基輔13日綜合外電報導
俄羅斯一架無人機13日夜間襲擊烏克蘭東北部蘇米的一棟公寓大樓，大樓遭到嚴重受損。路透
俄羅斯一架無人機13日夜間襲擊烏克蘭東北部蘇米的一棟公寓大樓，大樓遭到嚴重受損。路透

烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金今天表示，俄羅斯在夜間以無人機和炸彈襲擊烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）和頓內茨克州民宅，造成4人喪生，13人受傷。

路透報導，菲拉什金（Vadym Filashkin）在通訊平台Telegram上表示，俄軍在頓內茨克州城鎮米爾諾赫拉德（Myrnohrad）投擲一枚炸彈，造成2人死亡、5人受傷。

蘇米地區軍事管理局表示，一架俄羅斯無人機在夜間襲擊一棟公寓大樓，並說這棟5層大樓有30間公寓受損，其中15間大多被摧毀。

緊急服務部門在Telegram上表示，他們在瓦礫堆中尋獲2具遺體。目前已知有8人受傷，救難人員整天都在仔細檢查瓦礫堆。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的故鄉克利福洛市（Kryvyi Rih）昨天晚間有2棟公寓大樓因俄羅斯飛彈攻擊起火。這座烏克蘭中部城市的有關當局說，死亡人數今天升至5人，另有至少50人受傷。

澤倫斯基在Telegram上稱許救難隊，並矢言將對俄國究責。

鄰近烏克蘭邊境地區的俄羅斯官員今天通報，烏克蘭連續第2晚發動大規模無人機攻擊，目標再次鎖定能源設施。

俄羅斯一架無人機13日夜間襲擊烏克蘭東北部蘇米的一棟公寓大樓，大樓遭到嚴重受損。...
俄羅斯一架無人機13日夜間襲擊烏克蘭東北部蘇米的一棟公寓大樓，大樓遭到嚴重受損。路透

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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