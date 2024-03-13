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烏克蘭無人機攻擊俄煉油廠 普亭重申：已做好核戰準備

編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯總統普亭再度揚言，俄國已做好核戰的準備。歐新社
俄羅斯總統普亭再度揚言，俄國已做好核戰的準備。歐新社

CNBC報導，油價13日盤中大漲約2%，因為消息傳出，俄羅斯境內多座煉油廠遭烏克蘭無人機攻擊，生產中斷。另外，俄羅斯總統普亭再度揚言，俄國已做好核戰的準備。

知情人士向路透表示，俄羅斯石油公司Rosneft已關閉拉占（Ryazan）煉油廠的兩組設施，因為無人機攻擊引發大火。同時，在羅斯托夫（Rostov）地區的Novoshakhtinsky油品生產工廠作業停擺，因為無人機遭俄國空防系統擊落，掉落該廠區。另一座主要煉油廠，Lukoil設在下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）地區的NORSI煉油設施12日也遭無人機攻擊起火燃燒。

消息傳出，國際油價漲幅擴大到超過2%。布蘭特原油期貨13日盤中漲2.4%，報每桶83.87美元。

西方國家幾乎全部停止進口俄羅斯大多數能源產品，以致俄國油品如今大多流向中國大陸、印度、土耳其等地。但因為油市的全球性質，俄羅斯對國際油價仍能發揮重大影響力。俄國燃料出口中斷，就導致最近全球柴油與汽油價格上漲，但原油價格相對持穩。

華爾街日報（WSJ）指出，無人機攻擊事件對俄羅斯軍事燃料供應的影響如何，難以估計。煉油廠對俄軍作戰至關重要，因為坦克、軍艦和軍機都需要精煉的油品，例如汽油、柴油和噴射機油。

普亭13日表示，最近俄羅斯境內遭無人機攻擊事件激增，一部分是外國勢力意圖干擾俄國總統選舉。他並揚言，準備動用核武捍衛主權。

自從2022年2月揮軍入侵烏克蘭以來，普亭一再提到準備動用核武，最近一次是在上月發表國情咨文演說時，當時他警告西方國家，若變本加厲介入烏克蘭戰爭，可能冒著挑起核戰的風險。

俄羅斯 油價 俄國

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